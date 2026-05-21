신분당선 연장 기대에 관심 광교신도시 생활권 공유 장점

최근 분양시장에서는 입지, 상품성, 미래가치 등을 두루 갖춘 단지로 수요가 쏠리는 선별적 흐름이 이어지고 있다. 이 가운데 두산건설은 데이터 기반의 수요 분석과 사업성 검토를 통해 안정적인 분양 성과를 내고 있다.

21일 두산건설에 따르면 경기 수원시 장안구에서 공급한 ‘두산위브 더센트럴 수원’은 5월 초 분양을 완료했다. 단지는 신분당선 연장 기대감과 스타필드 수원, 광교 생활권 등을 누릴 수 있는 입지 경쟁력을 바탕으로 수요자들의 관심을 모았다.

단지 앞에는 신분당선 연장선 예정역인 수성중사거리역(가칭)이 들어설 예정이다. 해당 노선은 2029년 12월 개통을 목표로 공사가 진행 중이다. 개통 시 강남역까지 40분대, 판교역까지 30분대 이동이 가능할 것으로 예상된다.

광교신도시 생활권을 공유할 수 있고, 장안구 일대 정비사업 추진에 따른 주거환경 개선 기대감도 더해지면서 미래가치에 대한 관심이 높게 나타났다는 분석이다. 인근에는 스타필드 수원, 이마트 트레이더스 등이 인접해 있으며 수원월드컵경기장, 수원 KT위즈파크, 아주대학교병원, 가톨릭대학교 성빈센트병원 등 문화·체육·의료시설 이용도 편리하다. 단지는 남향 위주 배치와 판상형 구조를 적용했으며, 드레스룸 등 수납 특화 설계를 도입했다. 피트니스센터와 그룹운동(GX)룸, 실내골프연습장 등 다양한 커뮤니티시설도 함께 조성될 예정이다. 서정은 기자