우편집중국·농수산물도매시장서 첫 일정 정원오 “안전한 토대 만들겠다” 오세훈 “경고장 청와대 보내달라”

[헤럴드경제=박병국·김해솔 기자] 지방선거 공식선거운동이 시작된 21일 여야의 서울시장 후보는 민생 현장에서 첫 일정을 시작했다. 정원오 더불어민주당 후보는 GTX-A 철근 누락 사고를 겨냥해 ‘안전’을 강조한 반면 오세훈 국민의힘 후보는 민주당 정권의 ‘부동산 실정’을 전면에 내세웠다.

정 후보는 이날 0시 광진구 자양동 동서울우편집중국을 찾아 밤샘 근무를 하는 택배 노동자들을 격려하며 새벽 표심 잡기에 나섰다.

정 후보는 이곳에서 서울 전역으로 발송되는 소포와 택배물을 컨베이어 벨트에서 분류하는 작업에 직접 참여했다. 그는 “많은 사람이 잠든 시간에도 각자의 자리에서 일을 해주시는 분들이 있기에 시민들의 일상이 유지된다”며 “이런 시민들의 삶과 생업을 지키기 위해서는 안전한 토대가 필요하다. 서울을 안전한 토대 위에 설 수 있도록 든든히 뒷받침하겠다”고 강조했다.

정 후보는 이후 MBC 라디오 ‘김종배의 시선집중’에 출연해 이번 철근 누락사고에 대한 공세를 이어갔다. 그는 서울시장 당선 시 삼성역 철근 누락 사태 조치 계획을 묻는 질문에 “일단 중지해야 한다”고 말했다. 정 후보는 ‘책임은 국토부에 있다’는 오 후보의 입장에 대해서는 “저런 입장을 갖고 있으니 서울시에 매번 이렇게 큰 대형 사고들이 일어나는 것”이라며 숭례문 화재, 용산 참사, 이태원 참사, 우면산 산사태, 싱크홀 사고 등을 언급했다. 정 후보는 “왜 오 시장 임기 때만 계속 일어나는가, 이게 우연인가, 많은 분이 의문을 갖고 있다”고 지적했다.

한편 오 후보는 송파구 가락동 농수산물도매시장을 첫 공식선거 장소로 택했다. 현장에서 오 후보는 “서울의 경제를 일궈가시는 분들과 함께 뛰면서 서울의 밝은 미래를 열어가도록 하겠다”라고 말했다.

오전 9시30분에는 강북구 삼양초 인근 주택가에서 공식선거운동 출정식을 가졌다. 이곳은 오 후보가 유년시절을 보낸 곳이다.

그는 “제 어린시절은 유복한 편은 아니었다”며 “성장기를 회고하면 삼양동 시절이 가장 어려웠고 힘겹게 버텨낸 시절이었다. 그때를 생각해서 이곳을 출정식 장소로 선택했다”고 말했다.

특히 오 후보는 매매, 전세, 월세 등 ‘집값 트리플 급등’ 문제와 공소취소 특검법 등을 거론하며 “이번 선거는 이재명 정부의 잘못 가고 있는 부동산 정책의 방향 전환을 촉구하고, 독재 길로 들어서 국민을 무시하는 잘못된 길로 가지 않도록 청와대에 경고장을 전달하는 선거”라고 말했다. 오 후보는 “오세훈이 서울을 지킬수 있도록 도와달라”며 “서울을 지키는 것이 대한민국 바로 세우고 주택난과 생활고를 해결하는 지름길”이라고 밝혔다.