전남 기업 10곳, 호주·뉴질랜드서 수출상담

FTA 무관세 혜택 등 성장 가능성 높아 시장 다변화 기대

[헤럴드경제(무안)=김경민기자]전남도의 해외시장개척단이 괄목할만한 수출 성과을 거뒀다.21일 전남도에 따르면 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 광주전남지원본부와 함께 지난 16일까지 운영한 대양주시장개척단이 호주 멜버른과 뉴질랜드 오클랜드에서 263만 달러 수출 업무협약을 하고 현장판매 성과를 일궈냈다고 밝혔다.

이번 시장개척단은 한-호주 자유무역협정(FTA) 무관세 혜택과 K-푸드·뷰티에 대한 현지 관심을 활용해 전남 기업의 대양주 수출 판로를 넓히는 활동을 펼쳤다.

전남지역 예인티앤지, 푸드파파에프앤비, 예다손, 해농, 담우, 여유협동조합, 대륙식품, 바다명가, 섬섬바이오, 릴테크 등 식품·뷰티·생활소비재 분야 기업이 참가해 현지 바이어와 유통업체를 대상으로 수출 상담을 진행했다.

이들은 김, 음료, 간편식, 화장품, 생활용품 등을 선보이며 현지 시장 반응을 확인했다. 또 수출 협약, 추가 견적 요청, 제품 테스트, 후속 협력 논의 등으로 이어지는 성과를 거뒀다.

상담회 결과 총 6건, 263만 달러 규모의 수출 협약이 성사됐다. 호주 멜버른 상담회에선 ▲예인티앤지 알로에 음료 100만 달러 ▲푸드파파에프앤비 떡볶이 등 10만 달러 ▲예다손 호박떡 등 2만 달러 등 총 112만 달러 규모의 업무협약을 했다.

뉴질랜드 오클랜드 상담회에선 ▲해농 조미김 100만 달러 ▲예인티앤지 알로에 음료 50만 달러 ▲담우 나물비벼밥 1만 달러 등 총 151만 달러 규모의 협약이 이뤄졌다.

상담 이후 현장 판매와 계약 논의도 이어졌다. 예인티앤지는 현장에서 약 1천 달러 규모의 계약을 하고 5월 중 첫 선적을 진행하기로 했으며, 여유협동조합(화장품)은 현지 바이어를 대상으로 약 900달러 상당의 화장품을 직접 판매해 K-뷰티 제품의 시장 경쟁력을 확인했다.

호주는 한-호주 자유무역협정(KAFTA) 무관세 혜택과 K-푸드 수요 증가로 성장 가능성이 높은 시장이다. 뉴질랜드는 친환경·프리미엄 소비 성향이 강한 고부가가치 시장으로 평가받고 있다.

전남도는 이번 협약이 실제 수출로 이어지도록 대한무역투자진흥공사 해외무역관과 연계해 바이어 관리, 후속 상담, 계약 체결 지원 등 단계별 사후관리 체계를 지속 운영할 계획이다.

전남도 관계자는 국제시장에서 “K-소비재 수요가 빠르게 증가하는 가운데 전남 기업의 수출시장 다변화를 이끌어야 한다며“이번 성과가 실제 수출 확대와 안정적 해외 판로 구축으로 이어지도록 현장 중심의 밀착 지원을 이어가겠다”고 말했다.