[헤럴드경제=박연수 기자] 롯데슈퍼가 오는 22일부터 ‘미국산 신선란(30입)’을 판매한다고 밝혔다.

국내 규격 기준 대란 가격은 5990원이다. 시중 SSM(기업형 슈퍼마켓)에서 판매하는 국산 동일 규격의 평균 시세 대비 35% 이상 저렴하다.

롯데슈퍼는 국내 수입된 미국산 신선란 물량 가운데 약 9300판을 확보했다. 범서점·정자점을 포함한 전국 160여개 점포에서 1인 2판 한정으로 운영한다.