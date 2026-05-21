[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 공승연이 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에 출연했지만, 최근 역사 왜곡 논란에 휩싸인 드라마 ‘21세기 대군부인’ 관련 언급은 모두 사라졌다.

지난 20일 방송된 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’(이하 ‘유퀴즈’)에는 공승연이 게스트로 출연했다. 공승연은 최근 종영한 MBC 드라마 ‘21세기 대군부인’에서 윤이랑 역을 맡아 ‘제2의 전성기’란 호평을 받았다.

이날 그는 친동생인 트와이스 정연을 향한 애틋한 마음부터 SM 연습생 생활만 7년 했던 과거 등 진솔한 이야기를 털어놨다. 그러나 최근 출연작인 MBC ‘21세기 대군부인’에 대한 이야기는 방송에서 전혀 언급되지 않았다.

앞서 공개된 예고편에서는 유재석이 공승연을 향해 “‘21세기 대군부인’으로 15년 만에 전성기를 맞이했다”고 소개했고, 공승연 역시 “아이유 씨, 변우석 씨 열차에 나도 탑승해보겠다”며 작품에 대한 기대감을 전하는 모습이 담겼다.

하지만 이날 본 방송에서는 유재석이 공승연을 “데뷔 후 15년 만에 전성기를 맞이했다”고만 소개했고, ‘21세기 대군부인’이라는 작품명은 언급되지 않았다.

공승연의 ‘유퀴즈’ 방송 분량은 약 20분이었다. 같은 회차에 출연한 배우 유승목, 가수 비는 각각 30분가량 전파를 탔다.

그간 크고 작은 논란이 있던 ‘21세기 대군부인’은 특히 마지막 회에서 이안대군(변우석 분)이 자주국 황제가 사용하는 십이면류관 대신, 중국 제후국 군주가 착용하는 구류면류관을 쓰고 등장한 점과 신하들이 황제를 향해 ‘천세’라고 외치는 장면 때문에 역사 왜곡 논란의 중심에 섰다.

이후 주연 배우 아이유, 변우석은 나란히 자필 사과문을 게재했고, 박준화 감독과 유지원 작가 역시 공식 사과에 나섰다. OTT 플랫폼에서는 일부 문제 장면의 음성과 자막을 수정하며 수습에 들어갔다.