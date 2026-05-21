[헤럴드경제=최원혁 기자] 가수 조현아가 6년 전 세상을 떠난 어머니가 꿈에 나와 로또 번호를 알려줬던 일화를 공개했다.

19일 유튜브 채널 ‘조현아의 평범한 목요일 밤’에는 ‘친한 동생과 우중 캠핑 나온 초보 유튜버’라는 제목의 영상이 올라왔다. 이날 영상에는 걸그룹 ‘레드벨벳’ 예리가 게스트로 나왔다.

이날 조현아는 “며칠 전에 엄마 산소에 갔다 왔는데 엄마가 어제 꿈에 나와서 로또 번호를 알려줬다”고 밝혔다. 이어 “그래서 아빠가 날름 가서 로또를 사왔다”며 휴대전화로 당첨 결과를 확인했다.

촬영일 기준 이미 로또 당첨 번호가 발표된 상황이었고 결과를 본 조현아는 “좀 비슷하다. 비슷한데 다르다”며 웃음을 터뜨렸다.

예리가 “번호를 어떻게 불러주셨냐”고 묻자 조현아는 “5개를 불러줬다. 다 적어주고 마지막에 추가 숫자로 6인가를 적어줬다”고 했다.

이어 조현아는 최근 지드래곤이 등장한 꿈 이야기도 털어놨다. 그는 “꿈에 나와서 나한테 셀카 한 번만 찍어달라고 하더라. 그래서 찍어줬다”며 “제가 셀카 찍어드렸다”고 말해 웃음을 자아냈다.

한편 조현아는 지난 2020년 1월 모친상을 당했다. 당시 조현아는 방송을 통해 “어머니가 돌아가신 뒤로 한동안 아무것도 못 했다”며 “뇌종양 판정 9개월 만에 갑자기 돌아가셨다”고 밝힌 바 있다.