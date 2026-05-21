텍사스·조지아 등 허브 프로젝트 참여 논의 멕시코·중남미 시장 확대 검토

[헤럴드경제=권제인 기자] 글로벌 전기차 초급속 충전기 전문기업 SK시그넷이 미국 전기차(EV) 충전 인프라 사업자 시너지이브이와 북미·중남미 시장 공략에 나선다.

SK시그넷은 미국 텍사스 기반 EV 충전 인프라 사업자 시너지이브이와 전기차 충전 인프라 사업 협력을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 21일 밝혔다.

시너지이브이는 미국 41개 주에서 1800개 이상의 충전소를 운영하고 있으며, 텍사스 플래그십 허브를 포함한 약 20개의 EV 충전 허브 구축 프로젝트를 추진 중이다. 현재 150개 이상의 부지를 확보했으며 멕시코와 중남미 시장으로 사업 확대도 추진하고 있다.

양사는 지난 19일 미국 텍사스 소재 SK시그넷 현지 법인에서 협약식을 열고 북미 초급속 충전 사업 확대와 주요 프로젝트 협력 방안을 논의했다. 이번 협약에 따라 SK시그넷은 시너지이브이가 추진 중인 EV 충전 허브 사업 내 파일럿 프로젝트에 참여해 실제 운영 환경에서 제품 성능과 운영 안정성을 검증할 계획이다.

현재 ▷텍사스 알링턴 ▷조지아주 ▷알라바마 등 다수 지역 부지를 대상으로 협력이 논의되고 있다. 향후 미국 전기차 충전기 보조금 프로그램인 NEVI(National Electric Vehicle Infrastructure) 관련 사업으로도 협력 범위를 확대할 예정이다.

양사는 초급속 충전기 공급뿐 아니라 소프트웨어 연동과 사업 운영 지원 등 다양한 분야에서도 협력을 추진한다. 시너지이브이가 보유한 충전 네트워크와 연계해 북미 충전 인프라 확대도 함께 추진할 계획이다.

아울러 멕시코와 중남미 시장으로의 협력 확대 가능성도 검토 중이다. 양사는 현재 약 2500만달러 규모 프로젝트 협력 가능성을 논의하고 있으며, 구체적인 사업 규모와 공급 범위는 향후 프로젝트 진행 상황에 따라 확정될 예정이다.

SK시그넷은 이번 협력을 통해 북미 신규 충전 인프라 프로젝트 참여는 물론 향후 중남미 시장 진출 기반도 확보했다는 설명이다.

서영훈 SK시그넷 운영총괄 겸 미주법인 최고경영자(CEO)는 “이번 협력은 북미 초급속 충전 인프라 사업 확대와 함께 중남미 시장 진출 기반을 마련했다는 점에서 의미가 있다”며 “초급속 충전 기술력과 운영 경험을 바탕으로 글로벌 충전 인프라 시장 경쟁력을 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.

프란시스코 아기레 시너지이브이 CEO는 “SK시그넷은 글로벌 수준의 초급속 충전 기술력과 안정적인 제품 경쟁력을 갖춘 파트너”라며 “양사 협력을 통해 북미와 중남미 지역에서 안정적이고 확장성 있는 충전 인프라 구축을 추진해 나갈 것”이라고 밝혔다.