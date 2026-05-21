글로벌 반도체 공급망 대란 우려 일단 해소 내부 혼란 수습…AI 메모리 경쟁에 다시 집중 타격 입은 글로벌 고객사 신뢰도 회복 집중해야

[헤럴드경제=김현일 기자] 삼성전자 노사가 총파업 직전 극적 타결로 ‘파업 리스크’를 일단 덜어내면서 글로벌 반도체 업계도 안도의 한숨을 내쉬었다.

세계 최대 메모리 반도체 회사인 삼성전자가 생산 중단이라는 파국을 피하면서 메모리 공급 차질 우려가 일부 해소됐다는 반응이다.

고객사 주문을 따라가지 못할 만큼 인공지능(AI) 메모리 수요가 고공행진하는 가운데 삼성전자는 내부 혼란을 빠르게 수습하고 글로벌 고객사로부터 신뢰 회복에 집중해야 한다는 목소리가 나온다.

21일 반도체 업계와 외신에 따르면 블룸버그는 삼성전자 노사의 타결 소식을 전하며 파업 보류로 생산량 감소 우려가 완화했다고 분석했다.

블룸버그는 “(당초 노조가 예고한) 18일 간의 파업은 생산뿐 아니라 삼성전자의 차세대 반도체 개발 가속화 노력에도 부담이 될 수 있는 조치였다”고 지적했다.

그러면서 “데이터센터 서버부터 스마트폰, 전기차에 이르는 핵심 반도체를 공급하는 삼성전자의 생산중단이 현실화했다면 전 세계 기술 공급망 전반에 파장을 미쳤을 것”이라고 보도했다.

AP 통신도 삼성전자를 둘러싼 우려가 다소 완화됐다고 전했으며 로이터 통신은 여러 차례 결렬 위기를 겪은 끝에 고용노동부 장관의 중재로 극적으로 잠정합의안이 도출된 점을 강조했다.

현재 AI 수요 폭증으로 범용 메모리 공급 부족이 심각한 가운데 업계에서 가장 큰 규모의 생산능력(capa)을 보유한 삼성전자의 영향력은 갈수록 높아지고 있다.

삼성전자의 파업은 곧 전 세계 글로벌 반도체 공급망 대란을 불러올 수 있는 ‘대형 사고’나 다름 없었다. 파업 위기에서 일단 벗어난 삼성전자에겐 첨단 AI 메모리 경쟁력 강화와 고객사 신뢰 회복이 향후 과제로 꼽힌다.

우선 빅테크 기업들의 AI 인프라 투자가 지속되고 있는 만큼 이에 대응해 설비투자(capex)도 전년 대비 대폭 늘려 급변하는 시장 환경에 기만하게 대응한다는 계획이다.

모바일과 가전 등 완제품 사업의 부진이 불가피한 상황에서 삼성전자의 전체 실적 향방은 결국 반도체 사업에 달렸다는 분석이 나온다.

삼성전자는 2분기 중 7세대 고대역폭메모리(HBM4E)의 첫 샘플을 고객사에 공급한다. 올 2월 6세대 HBM4를 업계에서 가장 먼저 양산 출하한 데 이어 차세대 제품에서도 속도를 올려 선도적인 시장 지위를 확보한다는 전략이다.

파운드리의 경우 4나노 공정으로 만든 HBM4의 베이스다이 공급 증가와 함께 선단 공정의 수주 확대로 실적 개선을 기대하고 있다. 강석채 파운드리사업부 부사장은 지난달 1분기 콘퍼런스 콜에서 “1.4나노 개발이 순항 중”이라고 강조하며 “2나노 대형 수주를 확대할 계획”이라고 밝힌 바 있다.

1분기 영업이익 53조7000억원이라는 역대급 실적을 낸 삼성전자 반도체는 2분기에도 수요 강세로 추가 실적 성장을 기대하고 있다. 증권업계는 2분기 삼성전자의 영업이익이 75조원을 넘길 것으로 보고 있어 또 다시 최고 실적 경신이 유력시되는 상황이다.

다만 노사 분규 과정에서 고개를 든 ‘파업 리스크’로 인해 타격을 입은 대외 신뢰도 회복이 전제돼야 한다는 지적이 나온다. 이미 애플과 HP 등 일부 고객사들은 삼성전자의 파업 우려가 높아지자 제품 공급에 미칠 영향을 문의했던 것으로 알려졌다.

앞서 이재용 삼성전자 회장도 “저희 회사 내부 문제로 불안과 심려를 끼쳐드린 점, 전 세계 고객분들께 진심으로 사과드린다”며 글로벌 고객사를 향해 고개를 숙이며 신뢰도 회복에 주력할 계획임을 시사했다.