- 지역민과 호흡하는 상생 행보

- 수성구 접경 핵심 입지, 최고 59층·3,443가구 경산 대표 랜드마크

- 실내 수영장, 호텔식 컨시어지 서비스 등 하이엔드 주거 기준 제시

단순한 분양을 넘어 지역 사회와 호흡하며 진정성 있는 ‘상생 행보’를 이어가는건설사의 움직임이 주목받고 있다.

오는 6월 경북 경산시 펜타힐즈(중산지구)에서 분양을 앞둔 아이에스동서(IS동서)의 ‘펜타힐즈W’가 대표적이다. 대구의 대형 랜드마크인 ‘수성범어W’를 성공시키며 탁월한 실행력과 책임감을 증명한 아이에스동서는 이번 ‘펜타힐즈W’ 공급에 앞서 지역민과의 유대감 형성에 주력하고 있다.

실제로 아이에스동서는 ‘디카시 공모전’을 비롯해 ‘2026 펜타힐즈W배 스크린골프 대회’, ‘경제 전문가 특강’, ‘크리스마스트리 점등식’ 등을 개최하며 지역민들에게 다양한 문화 혜택을 제공했다. 여기에 ‘오페라 티켓 증정’ 및 ‘야구 관람 초대 이벤트’ 등을 전개하며 지역사회 공헌에 깊은 고민을 담았다는 평을 얻고 있다.

이러한 상생 신뢰를 바탕으로 베일을 벗는 ‘펜타힐즈W’는 브랜드 네임에 담긴 Wonderful(놀라운), Wisdom(지혜로운), Wide(드넓은)의 가치를 구현해 지역 주거 품격을 한 단계 높일 계획이다.

단지는 대구 수성구와 맞닿은 펜타힐즈 핵심 입지에 들어서 두 지역의 풍부한 생활 인프라와 사통팔달 교통망을 편리하게 공유할 수 있다.

상품성 역시 하이엔드 기준에 걸맞게 차별화했다. 경산·대구권에서 보기 드문 최고 59층 규모의 초고층 설계에 커튼월룩 외관과 미디어 파사드를 적용해 압도적인 스카이라인을 형성한다. 세대당 약 1.86대에 달하는 넉넉한 주차 공간을 확보해 주거 편의성도 극대화했다.

입주민의 라이프스타일을 고려한 프리미엄 서비스도 눈길을 끈다. 대구·경북권 최초 수준의 호텔식 컨시어지 및 맞춤형 헬스케어 서비스가 도입되며, 명문 자녀 교육을 위한 종로엠스쿨 입점도 예정돼 있다.

아이에스동서의 노하우가 집약된 커뮤니티 시설도 독보적이다. 25m 길이의 3개 레인을 갖춘 단지 내 실내 수영장을 비롯해 사우나, 피트니스센터, 골프연습장 등이 일상 동선에 맞춰 유기적으로 배치된다.

한편, ‘펜타힐즈W’는 경산 중산지구(펜타힐즈)에 지하 6층~지상 최고 59층, 9개 동, 총 3,443가구의 대단지로 조성된다. 이 중 전용면적 84~152㎡로 구성된 1단지를 오는 6월 먼저 분양할 예정이다. 자세한 분양 정보는 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.