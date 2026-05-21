[헤럴드경제=문이림 기자] 21일 코스피와 코스닥에 매수 사이드카가 동반 발동됐다.

한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 24분께 유가증권시장에서 코스피200선물지수의 변동으로 5분간 프로그램매수호가의 효력이 정지됐다.

발동 시점 당시 코스피200선물지수는 전일 종가보다 56.78포인트(5.04%) 상승한 1182.74였다.

코스피 사이드카는 코스피200선물 가격이 기준 가격 대비 5% 이상 상승해 1분간 지속되는 경우 발동되며 프로그램 매수호가의 효력을 5분간 정지한다.

이어 오전 9시 27분께에는 코스닥150선물가격 및 현물지수의 변동으로 코스닥 시장에서도 매수 사이드카가 발동, 5분간 프로그램매수호가의 효력이 정지됐다.

발동 시점 당시 코스닥150선물가격은 전일 종가보다 109.70포인트(6.20%) 상승한 1876.40이었다.

코스닥 사이드카는 코스닥150선물 가격이 기준 가격 대비 6% 이상 상승하고 코스닥150지수가 직전 매매거래일의 최종수치 대비 3% 이상 상승해 동시에 1분간 지속되는 경우 발동된다.

유가증권시장과 코스닥 시장에서 동시에 매수 사이드카가 발동한 것은 지난달 8일 이후 처음이다.

이날 오전 9시 53분 현재 코스피 지수는 전장 대비 5.83% 오른 7629.11을 나타내고 있다.

코스닥 지수는 전장 대비 5.53% 오른 1114.42이다.