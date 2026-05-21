하나은행·신용보증기금과 업무협약 체결 대출 필요 협력사에 90억원 규모 보증 제공

[헤럴드경제=고은결 기자] HD현대의 로봇 부문 계열사 HD현대로보틱스가 협력사를 돕는 ‘상생 금융지원 프로그램’을 조성한다.

HD현대로보틱스는 지난 20일 대구 본사에서 하나은행, 신용보증기금과 ‘차세대 로봇 솔루션 개발 및 해외시장 진출 활성화를 위한 상생 금융지원 업무협약(MOU)’을 체결했다고 21일 밝혔다.

이번 협약은 기업과 금융·공공기관 간 협력으로 국내 로봇산업의 신성장동력을 확보하고, 세계 시장에서 경쟁력을 강화하기 위해 추진됐다.

HD현대로보틱스와 하나은행은 6억원의 출연금을 공동 조성하고, 신용보증기금은 이를 재원으로 대출이 필요한 협력사에 90억원 규모의 보증을 제공한다. 지원 대상은 HD현대로보틱스와 공동생산, 연구개발, 구매 등 사업을 진행하는 국내 중견·중소 협력사다. 이들은 보증 비율 100%와 고정 보증료율 적용 혜택을 받을 수 있어, 사업 추진시 자금 부담이 낮아질 것으로 기대된다.

한편 HD현대로보틱스는 국내 산업용 로봇 시장 점유율 1위 업체로 지난 1987년부터 산업용 로봇을 생산해왔다.