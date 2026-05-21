[헤럴드경제=민성기 기자] 과거 ‘핵주먹’으로 큰 명성과 인기를 누렸던 복서 마이크 타이슨이 전 부인이었던 배우 로빈 기븐스를 언급해 화제다.

19일(현지시간) 영국 일간 데일리메일에 따르면, 타이슨은 ‘디스 패스트 위캔드’에 나와 전 부인이었던 배우 로빈 기븐스가 할리우드 유명 배우인 브래드 피트와 함께 있었던 사실을 폭로했다.

타이슨은 “기븐스가 나와 이혼 절차를 밟고 있었고 그게 끝나지 않은 상태였지만 어느날 집에 갔더니 그가 없었다”고 당시를 떠올렸다. 이어 “그때 내가 사준 BMW를 타고 도착하는 기븐스를 봤다”며 “차에 누가 있었는데 동료인 줄 알았지만 브래드 피트였다”고 말했다.

1988년만 해도 브래드 피트가 유명하지 않았다고 주장한 타이슨은 “당시에는 그가 누구인지도 몰랐다. 차도 없더라”고 밝혔다.

이에 대해 기븐스는 “우리는 영화 시사회에 같이 다녀오는 길이었다”며 “세상이 오해하는 일은 절대 없었다”고 반박했다.

타이슨과 기븐스는 1988년 결혼했으나 1년 만에 이혼했다. 기븐스는 타이슨을 폭력 등의 혐의로 경찰에 신고하기도 했다.