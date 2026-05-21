에어리스 타이어 기술력 인정

[헤럴드경제=권제인 기자] 한국타이어앤테크놀로지가 에어리스 타이어기술 개발 성과를 인정받아 산업통상자원부 장관 표창을 수상했다고 21일 밝혔다.

한국앤컴퍼니그룹 계열 한국타이어는 지난 19일 서울 강서구 코엑스 마곡에서 열린 ‘제61회 발명의 날’ 기념식에서 산업통상자원부 장관 표창을 받았다.

‘발명의 날’은 세계 최초 강우량 측정기인 측우기 발명을 기념해 1957년 제정된 국가기념일이다. 특허청이 주최하고 한국발명진흥회가 주관하며, 국가 산업 경쟁력 강화와 핵심 기술 개발에 기여한 개인·단체를 선정해 포상한다.

이번 수상은 한국타이어 에어리스 타이어 개발팀 김병립 책임을 중심으로 추진한 미래 모빌리티 핵심 기술 개발과 지식재산 연구 성과를 인정받은 결과다.

한국타이어는 연구개발 전 과정에서 발명과 특허 활동을 연계해 핵심 기술 권리화와 보호 체계를 강화하고 미래 기술 경쟁력 확보에 주력하고 있다고 설명했다.

특히 에어리스 타이어 분야에서 지속적인 연구개발과 특허 확보를 통해 ▷국방 ▷소방 ▷자율주행 ▷우주·항공 등 첨단 모빌리티 분야에 적용 가능한 차세대 타이어·휠 원천 기술 경쟁력을 확보했다. 국방·소방 로봇용 제품에는 충격 분산과 하중 지지 성능을 강화한 ‘이중 아치 구조’를 적용해 안정적인 주행 성능과 높은 내구성을 구현했다.

또 세계 최초 측면 폐쇄형 에어리스 타이어 기술을 통해 공기저항과 승차감을 개선하고, 적용 범위를 고속 자율주행 환경까지 확대했다. 특수 합금과 고성능 복합소재 기반의 경량 휠 구조 설계 기술도 확보해 우주·항공 모빌리티 분야까지 기술 적용 범위를 넓히고 있다.

한국타이어 관계자는 “앞으로도 미래 모빌리티 핵심 기술 개발과 지식재산 경쟁력 강화를 통해 글로벌 기술 리더십을 확대해 나갈 것”이라고 말했다.