삼전 노사 전날 전격 합의점 도출 뉴욕증시, 금리·유가 안정에 상승

[헤럴드경제=김지윤 기자] 삼성전자 노사가 총파업 전날 밤 극적으로 임금협상 잠정 합의안을 도출하면서 21일 코스피가 반등할 수 있을지 주목된다. 특히 10거래일 연속 대거 ‘팔자’에 나서고 있는 외국인이 매수세로 돌아설지가 관건이다.

전날 코스피는 0.86% 내린 7208.95에 거래를 마치며 이틀 연속 하락세를 보였다. 한때 7053.84까지 밀리며 7000선을 위협받기도 했다.

최근 단기 급등에 따른 차익 실현, 미국 등 글로벌 국채금리 급등, 삼성전자 총파업 이슈 등이 맞물린 영향이다.

30년 만기 미 국채 금리가 한때 5.197%까지 올라 2007년 이후 최고치를 기록하며, 뉴욕증시가 일제히 하락, 투자 심리가 위축됐다.

코스피 시가총액 1위 삼성전자의 경우 정부의 사후조정 절차에서도 노사 간 합의점을 찾지 못하고, 협상이 결렬됐다는 소식이 전해지며 주가가 장중 4.36% 급락하기도 했다.

이 가운데 외국인은 대거 팔고, 개인은 ‘매수’로 방어하면서 투자자 간 수급 공방도 치열했다.

전날 외국인은 2조9310억원 순매도하며 10거래일 연속 순매도세를 이어간 반면, 개인은 1조7100억원 매수 우위를 보이며 10거래일 연속 담았다.

전날 저녁 삼성전자 노사는 총파업이 예고된 21일을 불과 1시간여 남기고 2026년 임금협상 잠정 합의안에 서명했다. 이번 잠정 합의안이 노조 찬반투표에서 통과되면 지난해 12월 이후 5개월 넘게 이어진 노사갈등도 최종 마무리될 것으로 보인다.

앞서 시장에서는 삼성전자 파업이 현실화할 경우 우리 경제에 미치는 피해가 100조원에 달할 것으로 예상했다. 그러나 극적으로 합의안이 도출되면서 이날 국내 증시는 안도감에 매수세가 유입될 것으로 보인다.

한지영 키움증권 연구원은 “전날 밤 삼성전자의 노사 협상 잠정 타결 소식으로 파업 리스크가 완화된 점이 오늘 반도체주를 중심으로 긍정적인 수급 환경을 조성시킬 것”이라고 전망했다.

간밤 뉴욕증시가 국채 금리·유가 안정에 일제히 오른 점도 국내 증시에 상방 압력을 가할 것으로 전망된다. 다우존스30 산업평균지수는 1.31% 상승했고, 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수와 나스닥 종합지수도 각각 1.08%, 1.55% 올랐다.

전날 급등한 30년 만기 미 국채 금리가 6.6bp 내린 5.114%를 나타내며 진정세를 보인 영향이다. 글로벌 채권의 벤치마크인 10년 만기 미 국채 금리도 전장보다 10bp 내린 4.569%를 기록했다.

이란과의 협상이 ‘최종 단계’에 접어들었다는 도널드 트럼프 미국 대통령의 발언이 전해진 후 국제유가도 급락했다. 7월 인도분 브렌트유 선물은 전장보다 5.63% 하락한 배럴당 105.02달러에, 7월 인도분 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 5.66% 떨어진 98.26달러에 마감했다.

기술주 중에서는 엔비디아가 실적 기대감 속에 1.3% 상승하면서 필라델피아 반도체지수는 4.5% 급등했다. 뒤이어 뉴욕증시 장 마감 후 공개된 엔비디아의 1분기 실적은 시장 기대치를 웃돌았다. 매출액은 816억2000만달러로 시장 전망치(788억5000만달러)를 넘어섰으며, 주당 순이익(EPS)도 1.87달러로 월가 예상치 1.76달러를 웃돌았다.

다만 실적 발표 이후 이벤트 소멸 심리 등에 매물이 출회되면서 엔비디아 주가는 시간 외 거래에서 1%가량 하락 중이다. 이에 국내 반도체주도 일부 증시 상단이 제한될 가능성이 거론된다.