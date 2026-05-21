-한·중 미래협력확대 견인…중국 11개 지방정부 30여명 참가

[헤럴드경제= 이권형기자] 수십여년 동안 진행해온 중국 지방정부와 공식교류를 통해 충남도가 한·중 미래 협력을 확대 견인한다.

도는 21일 보령 쏠레르호텔에서 ‘인공지능(AI) 대전환의 시대, 충남·중국 지방정부 협력 방안 모색’을 주제로 제9회 충남·중국 지방정부 교류회의를 개최했다.

전형식 도 정무부지사, 상하이시를 비롯한 중국 11개 지방정부 대표단 등 80여 명이 참석한 가운데 연 이날 회의는 주제강연, 충남·중국 교류 방향 발표, 우호관계 수립 추진 공동 협력 양해각서 체결, 포럼 등의 순으로 진행했다.

이날 교류회는 단순한 상호 방문이나 의례적인 교류를 넘어 지역 경제 활성화, 산업 협력, 관광 교류, 청년 교류, 문화 콘텐츠 협력 등 양국 지방정부의 실질적인 성과를 이뤄내기 위함이다.

충남도는 지난 1994년 허베이성과의 자매결연을 시작으로 지난해까지 14개 지방정부와 자매결연 또는 우호교류 관계를 맺고 있다. 도와 중국 지방정부 간 공식 교류는 1092회로, 총 1만 67명이 상호 왕래했다.

이를 바탕으로 충남도는 ▷양국 관계 안정·협력 확대 견인 ▷경제적 파트너십 및 투자 협력 강화 ▷문화적 이해와 인적 연결 가교 역할 확대 ▷동북아 지역 협력 기반 구축 ▷미래 협력 플랫폼 조성 등 가시적인 성과를 도출할 계획이다.

이에 따른 주요 교류·협력 사업은 ▷한·지방정부 외교포럼 개최 ▷창업대회 개최 ▷경제 기관 간 정례 협의체 구성 ▷신산업 분야 스타트업·청년 중심 협력 플랫폼 구축 ▷하이테크산업개발구 간 전시판매 등 협력 플랫폼 구축 ▷투자 무역 협력 확대 ▷관광교류협의체 구축 ▷도내 국제행사 협력 시너지 창출 등이다.

중국 지방정부들은 ▷산업·무역·투자·디지털경제 분야 협력 지속 확대 ▷인문 분야 교류·협력 활성화 ▷AI 등 미래 산업 분야 심층 협력 추진 ▷제조·서비스업 융합 분야 협력 강화 ▷경제·무역 협력 및 순환 구조 강화 ▷국제행사 플랫폼 적극 활용 ▷아시아 태평양 경제협력체(APEC) 경제 협력 방향 부합 정책 연계·협력 매커니즘 구축 강화 ▷디지털·녹색 경제의 새로운 성장 공간 개척 ▷바이오의약 협력 새 거점 구축 ▷해운·물류 분야 협력 강화 등을 제안했다.

이날 교류회의 이후 중국 지방정부 대표단은 태안국제원예치유박람회를 관람했으며 오는 22일에는 홍성 태경식품과 예산 신성티엔에프를 찾고, 23일 귀국길에 오른다.