송파구, 잠실 장미종합상가 ‘제4호 골목형상점가’ 지정 음식점, 의류, 미용 등 412개 점포 밀집…생활밀착형 상권 지원

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 송파구는 잠실 장미종합상가(이하 장미상가)를 제4호 골목형상점가로 지정, 온누리상품권 사용과 상인 지원에 나선다.

이번 지정으로 잠실 장미상가에서는 온누리상품권 사용이 가능해졌다. 또 공동마케팅과 상인 교육 등도 지원받을 수 있어 주민에게는 더 편리한 장보기 환경이, 상인에게는 매출과 상가 분위기를 되살릴 기회가 생겼다.

장미상가는 신천동 7번지 장미아파트 A·B상가에 있는 생활밀착형 상권이다. 음식점과 의류점, 교육서비스업, 미용업 등 다양한 업종의 점포 412개가 모여 있고, 상인회 회원은 256명이다.

이곳은 주민들이 자주 찾는 상가이지만 오랜 경기 침체와 인근 대형마트 입점 등 영향으로 더 많은 활력이 필요한 상황이었다. 이에 상인들은 상인회 결성 등 지역 상권에 다시 활기를 불어넣기 위해 지난해 10월 골목형상점가 지정에 뜻을 모았다.

골목형상점가는 소상공인이 운영하는 점포가 2000㎡ 안에 30개 이상 모여 있는 곳을 대상으로 한다. 상인회 등록과 함께 전체 상인의 절반 이상 동의도 필요하다. 장미상가는 상인 동의율 62.1%를 확보해 요건을 충족했다.

올해 5월 4일 상인회 등록 후 6일 골목형상점가 지정 신청에 이어 현장 확인, 심의 등의 여러 절차를 거쳐 지난 11일 ‘송파구 제4호 골목형상점가’로 최종 지정됐다.

이번 지정으로 장미상가는 그동안 받기 어려웠던 다양한 상권지원을 받을 수 있게 됐다. 무엇보다 주민들이 가까운 동네 상가에서 온누리상품권을 쓸 수 있게 되면서 자연스럽게 상가를 찾는 발걸음도 늘어날 것으로 기대된다.

구는 앞으로 공동마케팅과 상인 교육 등으로 장미상가가 다시 활력을 찾을 수 있게 도울 계획이다. 주민들이 자주 찾는 동네 상권이 더 활기를 띄게 다각도로 지원을 이어갈 방침이다.