중장년 ‘근육테크 소셜다이닝’, 청년 ‘냉장고를 털어라’ 주제로 진행 금천구 커뮤니티센터에서 6월 14일부터 7월 5일까지 매주 일요일 1기 진행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]금천구(구청장 유성훈)는 1인가구의 식생활 개선과 사회적 관계망 형성을 지원하기 위해 소셜다이닝 프로그램 ‘행복한·건강한 밥상’ 참여자를 모집한다.

최근 주민등록 통계에 따르면 금천구의 1인가구 비율은 53.8%로 서울 자치구 중 세 번째로 높다. 또 1인가구 실태조사 결과 외로움을 경험했다고 응답한 비율은 62.1%, 균형 잡힌 식사가 어렵다고 답한 비율은 42.6%로 나타나는 등 식생활 문제와 사회적 고립이 주요 과제로 꼽히고 있다.

이에 구는 1인가구의 건강한 식습관 형성과 관계망 회복을 동시에 지원하는 맞춤형 프로그램을 마련했다. 프로그램은 단순한 요리 수업을 넘어 함께 음식을 만들고 나누며 자연스럽게 소통하는 ‘소셜다이닝’ 방식으로 운영된다. 참여자들은 요리를 매개로 서로의 이야기를 나누고, 식사와 교류를 통해 관계를 형성할 수 있다.

이번 중장년 1인가구 대상 ‘행복한 밥상’ 프로그램 주제는 ‘근육테크 소셜다이닝’이다. 중장년층의 근감소 예방과 효과적인 건강 식단을 배우며 집밥의 즐거움을 찾을 수 있도록 구성됐다. ▷혈당 걱정 줄이는 음식 ▷피로 회복 음식 ▷특별 프로그램으로 바질청 만들기, 추억의 김밥 만들기 등이 진행된다.

이와 함께 청년 1인가구를 위한 ‘건강한 밥상’도 같은 기간 운영된다. 청년층의 생활방식을 반영한 ‘헬시 플레저(Healyhy Pleasure)’ 와 냉장고 속 남은 재료를 활용하는 ‘냉장고를 털어라’ 콘셉트로 총 2회기 진행된다.

또 특별 프로그램으로 ’원두서점‘과 함께하는 핸드드립 클래스 및 커피 명상 시간도 마련돼 있다.

프로그램은 세대별 조리 실습과 이론 교육, 소셜다이닝을 포함해 4회 이상 운영된다. 이후에도 참여자들이 관계를 이어갈 수 있도록 3인 이상 자발적 요리 모임을 지원하고 식생활 챌린지, 식물 키우기 미션 등 온·오프라인 소통 활동도 운영할 계획이다.

모집 대상은 금천구에 거주하거나 생활권을 둔 청년(19~39세) 및 중장년(40~67세) 1인가구다. 신청은 온라인(구글폼)으로 가능하며, 선정 결과는 개별 안내할 예정이다.