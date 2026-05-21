5월~10월까지 RFID 종량기 운영 공동주택 164개 단지 대상 진행 규모별 평가 통해 우수 단지 8곳 선정…400만 원 상당 인센티브 제공

[헤럴드경제=박종일 선임기자]영등포구(구청장 최호권)가 일상 속 탄소중립 실천과 음식물쓰레기 감량 문화 확산을 위해 지역내 공동주택을 대상으로 ‘음식물쓰레기 감량 경진대회’를 개최한다.

이번 대회는 주민들의 자발적인 참여를 바탕으로 음식물쓰레기 배출량을 줄이고 환경 보호 인식을 높이기 위해 마련됐다.

대회는 올해 5월부터 10월까지 6개월간 진행되며, 전자식별(RFID) 종량기를 설치해 운영 중인 지역 내 공동주택 164개 단지를 대상으로 한다. 단, 100세대 미만의 소규모 공동주택은 대상에서 제외된다.

평가는 세대별 감량률 50점, 세대별 발생량 30점, 홍보실적 20점을 합산해 총 100점 만점으로 진행된다.

특히 전년도 같은 기간 대비 음식물쓰레기 발생량 감소 여부를 중심으로 실질적인 감량 성과를 평가할 계획이다. 홍보 실적은 단지 내 방송, 캠페인, 자체 교육 등 추진 여부와 결과 자료를 기준으로 반영된다.

구는 공동주택 규모에 따른 형평성을 고려해 300세대 미만인 ‘A그룹’과 300세대 이상인 ‘B그룹’으로 구분해 평가를 진행한다. 그룹별로 최우수 1개, 우수 1개, 장려 2개 단지를 선정하며, 총 8개 단지에 약 400만 원 상당의 인센티브를 차등 지급할 예정이다. 포상은 주민 실생활에 활용도가 높은 종량제봉투 10ℓ로 차등 제공된다.

최종 결과는 오는 11월에 발표될 예정이며, 대회와 관련된 자세한 사항은 구청 청소과로 문의하면 된다.

구는 2026년 수도권 생활폐기물 직매립 금지 시행에 따라 구민과 함께 쓰레기 발생량을 줄이는 ‘영등포 다(多)함께 다(多)이어트’ 캠페인도 추진하고 있다. 주민 1인당 연간 종량제 봉투(10ℓ) 1개 줄이기를 목표로 생활폐기물 감량과 생활 속 자원순환 실천 문화 확산에 힘쓰고 있다.

최호권 영등포구청장은 “주민들의 작은 실천이 음식물쓰레기 감량과 탄소중립 실현으로 이어질 수 있다”며 “생활 속 자원순환 문화 확산을 위해 다양한 참여형 사업을 지속 확대해 나가겠다”고 전했다.