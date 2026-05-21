5월 18일부터 31일까지 구민 대상 ‘탄소중립 챌린지’ 운영... 생활 속 탄소중립 실천 3가지 참여 인증 시 봉사시간 1시간 인정

[헤럴드경제=박종일 선임기자]중랑구가 생활 속 작은 실천을 통해 탄소중립 문화를 확산하기 위한 주민 참여형 환경 실천 프로그램 ‘탄소중립 챌린지’를 운영한다.

이번 챌린지는 주민들이 환경 보호를 일상 속 습관으로 자연스럽게 실천할 수 있도록 하고, 자발적인 참여 중심의 탄소중립 문화를 확산하기 위해 마련됐다. 전체 6가지 활동 가운데 서로 다른 3가지를 선택해 참여 후 인증하면 봉사시간 1시간이 인정된다.

참여 활동은 ▷페트병 라벨 제거 후 분리배출(5개 이상) ▷텀블러 사용 ▷다회용기 사용 ▷장바구니 사용 ▷택배박스 분리배출 ▷종이팩 세척 후 배출(2개 이상) 등이다. 일회용품 사용을 줄이고 올바른 분리배출 습관을 생활 속에 정착시키는 데 초점을 맞췄다.

참여를 위해서는 사전에 1365자원봉사포털 회원가입을 해야 하며, 활동 장면은 타임스탬프 애플리케이션을 활용해 촬영해야 한다. 활동 시간이 표시된 사진과 함께 네이버폼 설문을 제출하면 참여가 인정된다.

중랑구 관계자는 “생활 속 작은 변화 하나하나가 탄소중립 실천의 출발점이 될 수 있다”며 “앞으로도 주민들이 쉽고 즐겁게 참여할 수 있는 환경 실천 활동을 확대해 친환경 생활문화가 지역 내에 자연스럽게 확산될 수 있도록 하겠다”고 말했다.