정청래·고민정 등 동참…정원오 “여론조사 무관하게 판세는 아주 박빙” 절실함 호소

[헤럴드경제=김해솔 기자] 정원오 더불어민주당 서울시장 후보는 6·3 지방선거 공식 선거 운동 첫날인 21일 공식 일정의 시작점으로 동서울우편집중국을 찾아 밤샘 근무를 하는 택배 노동자들을 격려하며 새벽 표심 잡기에 나섰다.

정 후보는 이곳에서 서울 전역으로 발송되는 소포와 택배물을 컨베이어 벨트에서 분류하는 작업에 직접 참여했다. 현장에는 정청래 총괄상임선거대책위원장, 최기상 서울시당위원장 직무대행, 고민정 선대위 ‘오세훈 10년 심판 본부’ 공동본부장 등 당 지도부와 선대위 주요 인사들이 대거 동행해 일손을 보탰다.

정 후보는 작업을 마친 뒤 취재진과 만나 “선거 홍보물, 투표용지가 여기를 통해 가정으로 전달된다고 한다. 미리 감사하다는 말씀을 전하기 위해 택했다”며 “이 자리를 통해 (6월 3일에) 좋은 소식이 시민들에게 전달되기를 바란다”고 설명했다.

현재 진행 중인 선거 판세 분석에 대해서는 고삐를 죄는 신중한 태도를 보였다. 정 후보는 여론조사 추이를 묻는 질문에 “여론조사 상황과 무관하게 아주 박빙일 것이라고 생각한다”며 “매 순간 최선을 다하고 절실하고 진실하게 임하고 있다”고 답했다.

함께 참석한 정청래 총괄상임선대위원장 역시 지원 사격의 수위를 끌어올렸다. 정 위원장은 “‘정원오 서울시장의 승리’를 오늘 배달했다고 생각한다”며 “국민과 함께 12·3 비상계엄 내란을 척결하고 새로운 민주주의, 밝게 빛나는 희망찬 대한민국을 6월 3일에 꼭 배달해 드리고 싶다”고 목소리를 높였다.

이어 격전지 판세에 대해서는 “(차이가) 좁혀진 것은 사실인데, 승리하기에 넉넉하지는 않지만 큰 문제는 없다고 본다”며 “시민들에게 정 후보가 구청장 3선 하면서 ‘일 잘했다’는 것을 알리면 더 큰 차이로 이길 수 있지 않을까 생각한다”고 했다.

우편집중국 일정을 마친 정 후보는 이날 오전 민주당 소속 25개 자치구청장 후보 전원이 집결한 가운데, 자신의 정치적 고향인 성동구 왕십리역 광장에서 매머드급 출정식을 열고 세몰이에 나선다.

이후 건대입구역과 고속터미널 등 유동 인구가 밀집한 주요 거점에서 거리 인사를 이어 간 뒤, 최근 철근 누락으로 도마 위에 오른 GTX-A 삼성역 공사 현장을 방문해 오세훈 후보를 향한 ‘안전 불감증’ 공세를 재차 이어 갈 예정이다. 정 후보는 이날 저녁 강남역 강남스퀘어에서의 집중 유세를 끝으로 공식 선거 운동 첫날 스케줄을 마무리한다.