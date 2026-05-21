[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]신경주대는 지난 19일 충효캠퍼스 본관에서 외국인 유학생 전담 ‘진로취업지원센터’ 개소식을 열었다.

이날 행사에는 김준수 총장을 비롯해 경주시청 대외소통협력관 이석훈 과장, 경북경산산학융합원 서상운 리드컨펜서 등 지자체 및 유관 기관 관계자, 지역 주요 기업체 대표 등이 참석했다.

이번에 신설된 진로취업지원센터는 ‘글로벌 인재와 지역 산업을 잇는 상생 플랫폼’을 비전으로 삼고 재학 중인 10개국 이상의 출신 외국인 유학생들의 성공적인 지역 정주를 돕는 컨트롤 타워 역할을 수행한다.

센터의 핵심 기능은 유학생 맞춤형 취업 교육(한국 기업 문화 이해, 면접 코칭 등), 지역 기업 일경험(인턴십) 기획, 취업 연계 비자(Visa) 행정 지원 등이다.

김준수 총장은 환영사에서 “이번 센터 개소를 기점으로 다문화 수용성을 갖춘 유학생들이 지역 사회의 든든한 일원으로 뿌리내릴 수 있도록 통합적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.