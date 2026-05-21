코레일·한국철도기술연구원·TS 등 참여

[헤럴드경제=신혜원 기자] 국토교통부는 지속적으로 발생하는 철도사고·장애를 예방하기 위한 근본적인 철도안전 개선방안을 논의하기 위해 철도안전간담회를 개최한다고 21일 밝혔다.

간담회는 한국철도공사(코레일), 한국철도기술연구원, 한국교통안전공단(TS) 등 관계기관이 안건을 발표하고, 외부 전문가와 심층 논의하는 방식으로 진행된다.

코레일은 고장이 잦은 부품을 적시에 점검 및 교체할 수 있도록 운행 데이터에 기반해 수명을 예측하는 상태기반 유지보수체계를 확대한다. 상태기반 유지보수체계는 차량부품 상태를 실시간 모니터링해 고장 발생 이전에 정비를 시행하는 유지보수를 의미한다.

아울러 주요부품의 상태진단 데이터를 수집하고, 실시간 차량의 상태를 진단·분석하는 데이터 분석 전담조직을 구성해 유지보수 빅데이터 구축 기반을 마련한다.

한국철도기술연구원은 차량 안전·성능과 직결되는 주요부품에 대해 형식승인 검사를 강화하고, 제작사 인증 부담 완화를 위해 시험실 기반 시험·검증을 디지털 기술 및 시뮬레이션을 활용한 승인 방안을 검토한다.

또한 디지털트윈, 자동검수 및 정비로봇 등 첨단기술을 활용해 차량의 정비기지 입고부터 점검, 보수 및 출고까지 첨단화·자동화하는 스마트 정비체계를 도입하기 위한 연구개발을 추진한다.

TS는 철도안전관리체계 수시검사 시, 위험도(발생빈도·사고확대 가능성 등)에 기반한 안전검사, 외부 전문가가 참여하는 합동검사반 운영 등의 개선을 추진한다. 종사자의 인적오류(착오·전방 부주의 등)에 의한 장애·사고 시, 적정 휴식시간 확보, 안전장치 구비 여부 등 환경요인을 포함한 종합적인 분석을 통해 근본적인 재발방지 대책도 제안한다.

김태병 국토부 철도국장은 “그간 철도사고·운행장애 발생시, 고장부품 점검·교체 등 임시적인 대응, 규정위반 여부 확인 및 처벌 중심의 단편적 대책에 그치는 한계점이 있었다”며 “이번 간담회를 계기로 철도 관계기관의 사전예방적 안전관리 역량을 강화하고, 기술개발·제조·운영·유지보수 등 전주기에 대한 현황 진단을 통해 근본적인 개선방안을 마련해 올해 하반기 중에 대책을 마련할 계획”이라고 밝혔다.