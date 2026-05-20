BYD 8위, 543대→1664대

[헤럴드경제=배문숙 기자]중동 전쟁 장기화에 따른 고유가 여파와 요일제 제외로 국내 자동차 시장에서 전기차 판매가 일 년전보다 3배가량 늘어난 것으로 나타났다.

산업통상부가 20일 발표한 ‘4월 자동차 산업 동향’에 따르면 지난달 국내 자동차 판매량은 15만1693대로 지난해 4월보다 0.7% 증가했다.

친환경차 시장 내에서는 지각변동이 일어났다. 지난달 전기차 판매량은 3만8천927대를 기록하며 작년 동월 대비 증가율이 139.7%에 달했다. 그간 친환경차 시장을 주도하던 하이브리드차는 5만872대에 그치며 1.9% 감소했다.

산업부 관계자는 “중동 전쟁으로 고유가 상황이 지속된 데다 자동차 요일제 시행 등이 맞물리면서 전기차에 대한 관심이 급증한 결과”라고 설명했다.

이 같은 전기차 열풍에 힘입어 수입 전기차 브랜드들의 약진이 두드러졌다. 테슬라는 국내 시장에서 기아, 현대에 이어 판매 순위 3위에 오른 데 이어 중국 전기차 업체 비야디(BYD)가 8위로 껑충 뛰어올랐다. BYD는 지난해 4월만 해도 판매 대수가 543대에 불과했으나 불과 1년 만에 판매량을 1664대로 대폭 늘렸다.

지난달 모델별 내수 판매 순위는 쏘렌토(1만2078대), 모델Y(9328대), 그랜저(6622대), 쏘나타(5754대), 아반떼(5475대) 등의 순이었다.

미국의 관세 부과와 중동 전쟁 등 대외 무역 환경의 불확실성이 이어지면서 수출은 다소 주춤했다.

4월 한국의 자동차 수출액은 지난해 4월보다 5.5% 감소한 61억7000만달러로 집계됐다.

물량 기준 수출은 24만4990대로, 작년 4월과 비교해 0.8% 줄었다.

지역별로는 수입 자동차에 15% 관세가 부과되고 있는 미국이 27억4000만달러로 5.3% 감소했고 유럽연합(EU)도 8억3000만달러로 13.1% 줄었다.

아시아와 중동은 각각 4억7000만달러, 2억7000만달러로 31.7%, 38.7%씩 감소했다.

반면 중남미(2억9000만달러·23.7%), 오세아니아(3억6천만달러·20.1%) 등은 증가했다. 수출 전선을 지켜낸 것은 친환경차였다. 지난달 친환경차 수출은 9만508대로 작년 같은 달보다 22.8% 늘었다.

이중 하이브리드차가 5만8천46대로 24.5% 증가하며 전체 친환경차 수출의 64%를 담당했다.

전기차 역시 3만198대로 42.6% 늘어 힘을 보탰으나 플러그인 하이브리드차는 2259대로 61.7% 급감했다.