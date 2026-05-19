서예가 자이샹룽(翟向榮) 선생의 서예전 “묵향에 도를 담다, 한중 문화교류 특별전시”가 지난 13일 서울 중앙일보 사옥에서 열렸다. 이번 전시에는 한중우호협회, 주한중국문화원, 한국서예가협회, 한중미술협회 등이 함께했으며 중국 유명 큐레이터 양지훙(楊繼紅)의 기획으로 진행됐다.

이번 전시의 메인 작품은 자이샹룽 선생이 순금으로 써 내려간 8.8미터 길이의 《금강경》이다. 이 작품은 총 5175자의 대작으로 서울에서 대중과 만나는 것은 이번이 처음이다.

작품은 해서(楷書)를 기본 골격으로 삼되, 그 필법의 깊은 층위에는 전서와 예서를 거쳐 초서와 해서에 이르는 중국 서예사 수천 년의 흐름을 고요히 녹아냈다. 획 하나에 역사가 쌓이고 먹빛 하나에 서예가의 정신이 깃든 작품이다. 순금이라는 재료가 단순히 시각적 화려함을 위한 것이 아님을 작품을 마주하면 곧 알게 된다.

자이샹룽 선생은 중국 후난성(湖南省) 출신으로 서예가인 부친 슬하에서 다섯 살부터 붓을 잡았다. 가문의 전통은 곧 그의 운명이 되었고 그 운명을 그는 기꺼이 받아들였다. 어떤 시대가 와도 어떤 환경 속에서도 그는 붓을 내려놓지 않았다.

“서예는 가문에서 이어받은 책임이자, 평생을 바쳐 지켜 나가야 할 삶의 길입니다.” 선생의 말은 담담하되 단단하다. 화려한 수사가 없다. 그는 “끊임없이 쓰고 배우고 탐구하다 보면 결국 우리는 서예 그 자체를 넘어 더욱 넓고 자유로운 경지에 이르게 될 것”이라고 덧붙였다.

이번 전시는 《금강경》 외에도 중국 서예의 전반적 역사를 담은 15점의 작품을 함께 선보였다. 갑골문에서 명문(銘文), 전서(篆書), 예서(隸書), 초서(草書), 해서(楷書)에 이르는 서예사의 원류와 변천을 작품을 통해 일별할 수 있도록 구성했다.

서주(西周) 시대의 청동기 명문을 담은 《산씨반》(散氏盤)은 탁본 형식으로 재현했다. 현대 안료를 사용하여 서사한 후 글자는 흰색으로 바탕은 검은색으로 처리함으로써 전통 탁본의 시각적 긴장감을 되살렸다.

초서를 다룬 작품 《춘야희우》(春夜喜雨)에서는 한나라의 장초(章草)로부터 이어진 초서의 탄생 배경을 읽을 수 있다. 변방의 군사 정보와 긴급 행정 사무를 전서나 예서로 기록하기엔 속도가 따르지 못했다. 하여 문자를 간략화 했고 그로부터 빠르고 유려한 초서가 태어났다. 초서는 단순한 서체가 아니다. 고유의 부호 체계를 지닌 하나의 언어이며 문서가 적의 손에 들어가더라도 즉시 해독하기 어렵게 만드는 보안의 기능도 겸했다는 것이다.

해서(楷書)는 수당(隋唐) 시대 과거제도의 확립과 함께 완성됐다. 명확하고 규범적이며 누구나 익힐 수 있어야 한다는 제도의 요구가 해서를 빚어냈다. 당나라에 이르러 해서는 전성기를 맞이했다.

자이샹룽 선생은 창작에 있어 ‘고위금용(古爲今用)’, 즉 옛것을 오늘에 활용하는 방식을 취한다. 내용은 고풍스럽되 형식은 현대의 감각으로 빚어낸다. 과거에 머물지 않는 것들을 오늘의 붓끝에서 다시 살려낸다. 그는 수천 년 문명의 결이 한 사람의 삶을 통해 전해지는 과정, 그 조용하고 오랜 흐름을 서울에서 보여주었다.