국립중앙의료원 ‘대국민 응급의료서비스 인지도·만족도’ 조사 결과 응급실 진료 신뢰율 53.2%, 구급이송 신뢰율 59.7%

[헤럴드경제=이태형 기자] 이른바 ‘응급실 뺑뺑이’ 사례가 반복되면서 지난해 응급의료서비스 전반에 대한 국민의 신뢰율이 54%에 그친 것으로 나타났다.

17일 보건복지부 산하 국립중앙의료원 중앙응급의료센터가 여론조사기관 메트릭스에 의뢰해 작년 9∼10월 전국 성인 남녀 6000명을 대상으로 실시한 ‘2025년 대국민 응급의료서비스 인지도·만족도 조사’ 결과에 따르면 응급의료서비스에 대한 국민 신뢰율은 54.3%로 집계됐다.

이는 전년보다 0.5%포인트 하락한 수치다.

응급의료서비스는 응급환자가 발생한 때부터 위험에서 회복될 때까지 행해지는 상담·구조·이송·응급처치부터 진료 등 전반적 조치를 뜻하며, 신뢰율은 ‘아주 신뢰한다’와 ‘신뢰한다’는 응답자 비율이다.

응급의료서비스 이용 시 불만으로는 ‘야간이나 휴일에 적절한 응급진료를 받기 어렵다’는 응답이 30.1%로 가장 많았고, ‘응급실에서 의사 면담 및 입원·수술까지 긴 대기시간’이 25.3%로 뒤를 이었다.

응급의료서비스 중 응급실 진료에 대한 신뢰율은 전년보다 2.2%포인트 상승한 53.2%였다.

응급실 진료 서비스 신뢰율을 의료기관 유형별로 보면 종합병원이 55.6%로 가장 높았고 상급종합병원은 53.7%였다.

병원 응급실 진료 신뢰율의 경우 전년에 60.4%였으나, 지난해 17.8%포인트 하락해 42.6%를 기록했다.

지난해 응급실을 이용한 경험률은 전년보다 2.5%포인트 하락한 22.2%였다.

응급실 진료에 대한 전반적 만족률은 64.8%로 전년보다 1.7%포인트 내렸다. 응급실 진료 만족도를 점수화한 종합만족지수는 66.6점으로 1.5점 올랐다.

응급실 진료 만족률은 떨어졌으나, 만족도 점수는 오른 데 대해 보고서는 “응급실 전원·혼잡 등에 대한 부정적 인식은 증가한 동시에 의료진의 전문성에 대한 긍정적 경험은 확대된 영향”이라고 분석했다.

응급의료서비스 중 구급이송 서비스 신뢰율은 전년보다 1.1%포인트 하락한 59.7%로 조사됐다.

세부적으로 보면 119구급차 신뢰율이 57.1%로 전년(64.7%)보다 7.6%포인트 떨어졌다.

민간 이송업체 구급차 신뢰율은 3.6%포인트 하락한 55.8%, 병원 구급차 신뢰율은 6.9%포인트 오른 58.3%를 각각 기록했다.

구급이송 서비스를 이용한 경험률은 20.8%로 전년보다 2.1%포인트 하락했다.

최근 이용한 구급 이송 서비스에 대한 만족률은 2.2%포인트 떨어진 71.3%였다.

구급 이송 서비스 불만족 이유는 ‘구급차와 장비·낙후’ 39.9%, ‘출동시간 지연’ 15.9% 등이었다.

이밖에 응급 처치와 환자 이송의 우선순위를 결정하기 위해 환자를 중증도에 따라 5단계로 분류하고, 중증도가 높은 순으로 진료하는 ‘응급실 중증도 분류(KTAS)’에 대한 인지율은 33.2%에 머물렀다.

보고서는 “인프라가 크게 확충되지 않은 상황에서 전원·이송 혼잡 문제가 반복적으로 보도되고 의정갈등까지 겹치며 전반적 우려가 더욱 커졌다”며 “전원 과정의 정보 미흡, 야간·주말 병상과 전문의 가용성을 파악하기 어려움, 119 출동 증가 등에 따른 지연이 주요 원인으로 제기된다”고 지적했다.

그러면서 “응급의료체계는 응급환자 이송-수용-전원 흐름이 끊김이 없이 작동하도록 운영 기반을 안정적으로 구축하는 것이 핵심”이라며 “전원 단계에서 명확히 안내하고, 야간·주말에도 즉시 확인할 수 있는 병상·전문의 정보를 일관되게 관리해야 한다”고 강조했다.