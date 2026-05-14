로이터 “승인 기업 명단 공개는 이번이 처음”

[헤럴드경제=정목희 기자] 미국 상무부가 이미 약 10개 중국 기업에 엔비디아의 H200 칩 구매를 승인했지만, 실제 중국으로 배송된 물량은 아직 한 건도 없다고 로이터통신이 14일(현지시간) 복수의 소식통을 인용해 보도했다.

소식통들에 따르면 구매 승인을 받은 중국 기업에는 알리바바와 텐센트, 바이트댄스, JD닷컴 등이 포함됐다. 레노버와 폭스콘 등 중개 유통업체들 역시 판매 승인을 받은 것으로 전해졌다.

로이터는 중국 기업들이 엔비디아로부터 직접 칩을 구매하거나 중개 유통업체를 통해 확보할 수 있다고 설명했다.

또 두 소식통은 라이선스 조건에 따라 승인받은 각 중국 기업이 최대 7만5000개의 H200 칩을 구매할 수 있다고 전했다.

레노버는 로이터에 보낸 성명에서 “엔비디아의 수출 라이선스의 하나로 중국 내 H200 판매 승인을 받은 여러 기업 중 하나”라고 확인했다.

로이터는 미 정부로부터 구매 승인을 받은 기업 명단이 확인된 것은 이번이 처음이라고 보도했다.

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 막판에 도널드 트럼프 미국 대통령의 중국 방문에 합류하면서 중국 내 H200 칩 판매가 지연되는 문제가 해결될 수 있다는 기대감이 커지고 있다고 로이터는 전했다.