[헤럴드경제=조용직 기자] 한국마사회(회장 우희종)는 오는 16일 5·18민주화운동의 숭고한 정신을 기리고 민주주의의 가치를 계승하자는 취지로 ‘5·18민주화운동 기념경주’ 초청 행사를 개최한다고 밝혔다.

정부의 ‘국가유공자 예우 및 보훈 문화 확산’ 정책 기조에 발맞춰 마련된 이번 행사에는 5·18민주화운동공로자회 관계자 20명이 참석해 오찬, 마방 투어, 말박물관 관람 등을 통해 말산업 현장을 직접 체험할 예정이다.

이어 오후에는 기념경주를 관람하며 경마공원을 찾은 시민들과 함께 민주주의의 의미를 되새기는 시간을 갖는다. 행사의 상징인 5·18민주화운동 기념경주는 같은 날 서울 제5경주(1700m)로 시행된다.

마사회 우희종 회장은 “민주주의를 위해 헌신하신 공로자 여러분을 경마공원에 초대하게 돼 매우 뜻깊게 생각한다”며 “앞으로도 국가보훈 정책과 연계한 다양한 사회공헌 프로그램을 지속 확대해 보훈 문화가 일상 속에 자연스럽게 자리 잡을 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

마사회는 오는 6월 20일에는 6·25 참전용사 및 보호자를, 8월 8일에는 독립유공자와 후손 등을 초청하는 행사를 이어갈 예정이다.