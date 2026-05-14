양재사옥 로비 1년여 리노베이션 거쳐 오픈 “소통하며 하드웨어·소프트웨어 결합” “양재사옥 로보틱스 테스트배드로 기여”

[헤럴드경제=권제인 기자] “양재(良才)는 좋은 인재가 일하는 동네라는 의미입니다. 여러분이 모두 ‘양재’이기에 대우를 잘 해드리고자 했습니다.”

정의선 현대자동차 그룹 회장은 14일 현대차그룹 양재사옥 로비에서 열린 ‘로비 스토리 타운홀’에서 “ “양재사옥을 어떻게 가장 일하기 편하게 바꿀 수 있을까 생각했고, 본인이 사는 집보다 편안한 느낌을 주는 것이 리노베이션의 핵심이었다”며 이같이 말했다.

특히, 정 회장은 “차를 만드는 사람이 편하지 않은 환경에서는 편한 차를 만들 수 없다”며 “여러분이 편하고 효율적으로 소통할 수 있는 공간을 만들기 위해 노력했다”고 강조했다.

이번 로비 스토리 타운홀 행사는 양재 사옥 로비 리노베이션의 철학과 방향성을 공유하기 위해 마련됐다. 양재 사옥은 지난 2000년부터 그룹의 컨트롤타워로서 기능하며 그룹 성장의 초석이 됐던 공간이다. 현대차그룹은 로비를 임직원들이 자유롭게 머물며 생각을 나누는 열린 광장으로 새롭게 조성하기 위해, 2024년 5월 리노베이션에 착수해 1년 11개월에 걸친 공사를 마치고 올 3월 초 다시 오픈했다.

리뉴얼된 공간은 지하 1층부터 지상 4층까지이며, 대상 면적은 실내와 옥외를 포함해 약 3만6000㎡로 축구장 5개를 합친 넓이에 달한다. 현대차그룹은 단순한 공간 개선을 넘어 활발히 소통하는 업무 문화를 발전시키기 위한 기반으로 로비를 재구성했다.

정의선 회장은 1층 로비 중앙에 조성된 계단형 라운지 ‘아고라’에서 새 로비 기획에 참여한 담당자들이 패널로 단상에 올랐다. 정 회장은 장재훈 부회장, 서강현 사장, 최준영 사장, 성 김 사장, 박민우 사장 등 주요 경영진이 참석한 가운데 임직원 150여 명 앞에서 리노베이션 배경을 소개했다.

정 회장은 “자동차가 로보틱스처럼 진화하면서 소프트웨어와 하드웨어의 결합이 화두가 되고 있다”며 “양재 사옥에서 사무직도, 엔지니어도 함께 일하며 소통하는 것이 어느 때보다 중요해졌다”고 말했다. 이어 “출근하는 순간부터 어디서든 회의, 미팅으로 의견을 나누고 공감을 이루는 것이 우리 제품에 도움이 되고, 나아가 고객을 위하는 일이라고 생각했다”고 설명했다.

특히, 정 회장은 정주영 창업 회장의 일화를 언급하며 사내 식당에 공을 들였다고 강조했다. 그는 “정주영 회장님이 자동차 수리공장인 아도서비스를 운영할 때도 직원들이 먹는 것이 중요했다”며 “일이 매우 힘들어서 강릉에서 바닷물을 퍼다가 메주를 담그고, 밥을 굉장히 많이 했다”고 말했다.

이어 “창업주 성격이 워낙 먹는 것을 안 아끼셨고, 그 문화가 이어져 내려오고 있다”며 “식사에 대해선 한국 기업 중 가장 잘하려고 노력하고 있다”고 덧붙였다.

또한, 일본의 ‘CCC(Culture Convenience Club)’와 함께 리뉴얼한 사내 라이브러리를 애용할 것을 당부하기도 했다.

정 회장은 “CCC, 그리고 츠타야 서점은 개인적으로도 자주 찾는 곳”이라며 “단순히 서점이라기보다 라이프스타일을 제안하는 공간이라 우리에게 도움이 많이 될 수 있다고 생각했다”고 말했다.

이어 “책을 읽는 것도 일의 연장이고, 그러한 순간에 좋은 아이디어가 가장 많이 나온다고 생각한다”고 강조했다.

양재사옥은 리노베이션 과정에서 피지컬 인공지능(AI) 선도기업으로 발돋움하려는 현대차그룹의 계획에 걸맞게 로봇 서비스를 도입했다. 조경 관리용 관수(灌水)로봇 ‘달이 가드너’, 배송 로봇 ‘달이 딜리버리’, 의전 및 보안용 ‘스팟’ 등이 임직원의 편의를 도울 예정이다.

정 회장은 “양재 사옥이 로봇 테스트배드로 기능하며 임직원들이 많은 제품에 관심을 가져주고 이바지한다면, 더 좋은 제품을 만들 수 있을 것”이라며 “앞으로 다양한 로봇을 배치하고 숫자를 늘려 성능을 개선하려고 한다”고 서비스 도입 취지를 설명했다.

마지막으로 정 회장은 “계속 데스크에서 스크린을 보면서 일하다 보면 여러분의 삶에 대한 아이디어, 일에 대한 아이디어가 쉽게 떠오르지 않는다”면서 “사람과 사람의 페이스 투 페이스, 만나서 이야기하는 것이 너무 중요하다”고 소통의 중요성을 강조했다.