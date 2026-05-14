[헤럴드경제=도현정 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 베이징 인민대회당에서 열린 미·중정상회담에서 미국과 중국이 어려움이 있었을 때도 해결해냈다며 “미국과 중국의 관계는 그 어느 때보다 좋을 것”이라고 말했다.

트럼프 대통령은 이날 시진핑 중국 국가주석과의 회담에 앞서 모두발언을 통해 “우리의 논의를 정말 고대하고 있다. 이는 매우 중요한 논의”라며 이같이 말했다.

트럼프 대통령은 시 주석과의 관계에 대해 “서로 오래 알고 지내왔다”며 “양국 대통령 간 맺어진 관계 중 가장 긴 인연이며, 저에게는 영광”이라고 말을 이어갔다. 이어 그는 “우리는 환상적인 관계를 유지해왔다”며 “우리는 어려움이 있었을 때도 잘 지내왔고, 그것을 해결해냈다”고 말했다.

트럼프 대통령은 “제가 시 주석에게 전화하고 시 주석이 제게 전화를 줬다. 사람들은 우리가 언제 문제를 겪었는지 모르겠지만 우리는 문제가 있을 때마다 신속히 해결해왔다”며 “우리는 함께 환상적인 미래를 만들어 갈 것”이라고 강조했다.

트럼프 대통령은 미국의 주요 기업 최고경영자들이 이번 방중 일정에 동행한 사실도 언급하며 “그들은 무역과 사업을 고대하고 있으며, 그것은 우리 측에서도 전적으로 상호주의적인 것이 될 것”이라고 말했다.

중국이 미국 기업들의 활동에 우호적인 환경을 조성해 준다면, 미국도 이에 상응해 중국 기업들에 대한 우호적인 조치를 취하겠다는 뜻으로 풀이된다.

트럼프 대통령은 이어 시 주석에 대해 “위대한 지도자”라며 “제가 이런 말을 하는 것을 싫어하는 사람들도 있지만 저는 어쨌든 그게 사실이기 때문에 그렇게 말한다”고 강조했다.