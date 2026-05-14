- 9월까지 모든 시군서 사업 운영…생계 어려운 도민 1인당 2만원 한도 먹거리 등 지원

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도가 누구나 편하게 그냥드림을 케치플랜을 하는 ‘그냥드림’사업을 모든 시군으로 확대한다고 14일 밝혔다. 최근 고물가와 경기침체로 생계 절벽에 내몰린 도민을 보호하기 위해서다.

이 사업은 생계가 어려운 도민을 대상으로 별도의 소득 기준이나 사전 신청 없이 필요한 먹거리와 생필품을 지원하는 복지서비스로, 복지제도 접근이 어렵거나 사회적 편견으로 도움 요청을 망설이는 취약계층을 지원하는데 목적이 있다.

그냥드림 코너는 지역 푸드뱅크·푸드마켓 내 유휴공간에 마련했으며, 1인당 3-5개 품목을 2만원 한도 내에서 최대 3회 지원한다.

단순 물품 지원에 그치지 않고 상담과 복지자원 연계를 병행해 위기가구를 조기에 발굴하고, 필요한 복지서비스로 연결하는 것이 특징이다.

도는 지난해 12월 계룡시를 시작으로, 천안·논산·태안에서 시범사업을 운영해 왔으며, 이 곳을 이용한 도민 2,173명 중 82명을 복지서비스와 연계하는 성과를 거뒀다.

올해는 더 많은 도민이 제 때 지원받을 수 있도록 지난 11일 금산군, 12일 보령시에 이어 18일 홍성군, 아산시, 19일에는 공주시에서 개소할 예정이다.

나머지 서산시, 당진시, 부여군, 서천군, 청양군, 예산군은 오는 9월부터 사업을 확대한다.

도는 이번 사업 확대를 통해 보다 촘촘한 지역 복지안전망을 구축하는 만큼 어려움을 겪고 있는 도민 누구나 도움을 받을 수 있는 환경이 조성될 것으로 기대하고 있다.

도 관계자는 “그냥드림 사업은 단순 지원을 넘어 위기가구를 발견하고 지역사회와 연결하는 따뜻한 복지 플랫폼”이라며 “앞으로도 복지사각지대 해소와 도민 삶의 질 향상을 위해 적극 추진하겠다”고 말했다.