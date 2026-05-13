고유가·고물가 장기화에 따른 생계 부담 신속 완화 위한 ‘원포인트 추경’ 정부에서 의결된 국비 활용한 1차 고유가 피해 지원금 90% 지급

[헤럴드경제=박종일 선임기자]관악구가 지난 12일 구의회 심의를 거쳐 2026년도 제1회 추가경정예산 60억 원을 최종 확정했다.

이에 따라 올해 구 예산은 기정예산 대비 0.54% 증액된 총 1조1159억 원이 됐다.

이번 추경은 고유가·고물가 장기화로 경제적 어려움을 겪는 구민의 생계 부담을 신속히 완화하기 위해 민생 안정을 최우선으로 고려한 ‘원포인트 예산’으로 마련됐다.

추경 재원에는 전년 대비 선제 지원된 ‘2025회계연도 서울시 보통세 세입결산에 따른 자치구 일반조정교부금 정산분’이 활용됐다.

구는 이번 추경으로 확정된 60억 원 전액을 취약계층을 비롯한 구민의 생계 보호와 민생경제 회복에 투입한다는 방침이다.

확정된 추경 예산은 ‘민생 안정 고유가 피해지원금(57억8000만 원)’과 지원 대상자 발굴 및 신속한 지원금 교부를 위한 ‘전담 인력 및 운영비(2억2000만 원)’ 등을 포함한다.

구는 정부에서 의결된 국비를 활용해 기초생활수급자 등 취약계층을 대상으로 1차 고유가 피해지원금 지급을 차질 없이 진행, 지급률은 약 90%를 기록했다. 특히 고령자와 장애인 등 거동이 불편한 구민이 지원 대상에서 누락되지 않도록 ‘찾아가는 신청·지급 서비스’를 병행해 사각지대 해소에도 주력했다.

구는 확정된 추경 예산을 통해 오는 5월 18일 오전 9시부터 소득 하위 70% 가구까지 대상을 확대한 2차 고유가 피해지원금 지급에 행정력을 집중할 예정이다.