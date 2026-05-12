[헤럴드경제=장연주 기자] 한 공무원이 주식으로 큰 수익을 낸 부모님이 집을 사줄 것이라고 기대하면서, 집을 사주면 효도하겠다는 글을 올려 직장인들의 질타를 받고 있다.

지난 11일 직장인 익명 커뮤니티 ‘블라인드’에는 ‘부모님이 하닉(SK하이닉스) 수익 7억인데 집 해주시겠지?’라는 제목의 글이 올라왔다.

공무원인 글쓴이 A씨는 “아직 결혼 안했고 나 진짜 이거만 바라보고 있다”며 “내가 직접 말은 못 하겠고 결혼할 때 지방 아파트 한 채는 해주시겠지?”라고 기대했다.

그는 이어 “그냥 주식을 파셨으면 좋겠는데 혹시라도 내가 기대하는 거 속마음 들킬까 봐 입 다물고 있는 중”이라며 “진짜 2억~3억 되는 자가 해주시면 평생 효도하며 사는데 제발”이라고 글을 맺었다.

하지만 부모님의 경제적인 지원을 당연시 하고 또 그래야만 효도를 하겠다고 밝히자 많은 직장인들이 그를 질타하는 댓글을 남겼다.

직장인들은 “그건 부모님 노후 자금인데, 부모님께 바라지 마라. 너 주려고 돈 버시는 것 아니다”, “이래서 돈 번 거 가족한테도 말하면 안된다” “언제부터 부모가 지원해주는게 상식이 됐냐” 등의 댓글을 남겼다.

또 “팔, 다리, 손가락 5개 멀쩡하게 키웠으면 끝이지 성인 되고도 철 안들고 그저 해달라고 하는 게 정상이냐. 옆에 있었으면 정신 차리라고 뒤통수를 ‘팍’ 때리고 싶다”며 A씨를 나무라는 댓글도 이어졌다.

한편, SK하이닉스는 메모리 가격 상승 속도와 실적 개선 추세가 주가 상승 속도를 앞서는 흐름이 당분간 지속될 것이라는 전망이 나오면서, 목표주가가 280만원까지 또 상향됐다. 전날 주가는 193만5000원에 마감했다.