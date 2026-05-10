성균관대·이화여대·숭실대 석․박사급 강사가 학교로 찾아가 강의 진행 지난해 만족도 92.3%로 큰 호응…첨단융합·AI·창의예술 특화 교육 강화

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 송파구 내 중·고생들을 위해 국내 우수 대학의 석·박사 강사진과 대학생 멘토들이 학교로 직접 찾아온다.

구는 청소년들의 주도적인 진로 설계 역량을 적극 지원하기 위해 성균관대, 이화여대, 숭실대와 협력하여, 2026학년도 상반기 ‘송파 채움교실’을 본격 운영한다.

‘송파 채움교실’은 대학의 우수한 자원을 활용해 교과 중심 학습에서 벗어나 창의력을 기를 수 있는 융복합 교육을 제공하는 사업이다. 구는 지난 2023년부터 4차 산업, 인문사회, 과학 등 전문적인 방과 후 프로그램을 마련, 청소년의 미래 사회 핵심 역량 강화를 위해 힘쓰고 있다.

학생들의 호응도 뜨겁다. 지난해 15개 학교에서 383명의 학생이 참여해 92.3%라는 압도적인 만족도를 기록했다. 특히, 4차 산업 및 첨단융합 분야 프로그램의 수요가 전체의 80%를 넘을 정도로 압도적인 관심을 보였다.

구는 이러한 현장의 목소리를 반영해 올해는 ‘AI 특화’ 교육을 한층 강화했다.

2026년 송파 채움교실은 ▷성균관대(인공지능혁신융합대학사업단) ▷이화여대(이화인문과학원) ▷숭실대(스파르탄SW연구원) 등 3개 대학이 협력 파트너로 합류, 11개 중·고교 학생들에게 제공한다.

상반기 수업은 첨단융합, 인문사회, 창의·예술, 4차산업 등 총 4개 분야 46개 프로그램으로 구성, 5월부터 7월까지 각 학교 현장에서 깊이 있는 융합 교육을 선보일 예정이다.

세부적으로 성균관대는 ‘인공지능 기초수학’, ‘인공지능을 활용한 비즈니스 모델 기획’ 등 첨단 기술과 실무 경영을 결합한 융합 강의를 제공한다. 인문학 분야에 강점이 있는 이화여대는 ‘SF와 인문학’ 강의를 통해 AI시대에 필수적인 인문학적 통찰력과 윤리적 사고를 길러준다.

숭실대는 ‘인공지능 시대의 새로운 패러다임’ 강의와 함께 컴퓨터 학부생들의 재능기부로 ‘AI 동아리 멘토링’을 무료로 제공한다. 청소년들은 대학생들에게 보다 친밀하고 현실적인 진로 조언을 얻을 수 있을 것으로 기대된다.

지난해 첨단융합 교육에 참여한 석촌중학교의 한 학생은 “정규 수업에서는 배우기 힘든 대학 전공분야를 미리 접해볼 수 있어 유익했고, 막연했던 진로 진학에 대해 구체적으로 설계해 볼 수 있는 좋은 기회였다.”고 소감을 전했다.

자세한 사항은 송파구청 교육협력과로 문의하면 된다.