[헤럴드경제=민성기 기자] 그룹 블랙핑크 멤버 지수의 의상 미반납을 주장한 디자이너가 최근 자신이 피력한 입장을 정정하며 사과의 뜻을 전했다.

패션 브랜드 주다심(JUDASSIME) 디자이너 벤자민 포르트만스는 8일 소셜미디어를 통해 지수와 블리수에 대한 상황을 바로잡고 싶다며 “처음 이 문제를 언급했던 방식에 대해 제 책임을 인정한다”고 밝혔다.

그는 “우선 지수나 블리수가 의상을 훔치거나, 직접 관리·배송하거나 개인적으로 보관한 적은 결코 없다”며 “어떤 순간에도 지수를 직접적으로 비난하려는 의도는 아니었다”고 해명했다.

이어 “내 의상들은 지난해 12월, 한국에서 진행 예정이던 지수 관련 촬영을 위해 파리로 보내졌다. 이후 시간이 지나면서 촬영 일정은 여러 차례 연기됐다. 몇 달이 지나도록 의상들은 계속 사용할 수 없는 상태로 남아 있었고, 명확한 진행 상황 업데이트나 문제 해결 방안도 제공되지 않았다”고 설명했다.

벤자민 포로트만스는 “독립적으로 활동하는 젊은 디자이너로서, 이번 상황은 내 브랜드에 큰 영향을 미쳤다. 이건 감정적으로도, 금전적으로도 매우 가치 있는 것들이며, 명확한 소통 없이 오랜 기간 돌아오지 않은 탓에 내 작업과 앞으로의 기회들에도 영향을 줬다”고 지적했다.

그는 “분명히 말씀드리자면, 내가 팀에 보낸 인보이스는 만약 의상들이 반환되지 않을 경우에만 미지급 상태로 유지되는 것이었고, 이후 나는 해당 의상들이 반환될 것이라는 확답을 받았다”며 “이번 설명이 아티스트 본인과 이 상황, 그리고 이를 둘러싼 소통 문제를 분리해서 바라보는 데 도움이 되길 바란다. 동시에, 이번 일이 내 브랜드와 내 작업에 실제로 얼마나 큰 영향을 미쳤는지도 인정되길 바란다”고 강조했다.

앞서 보트만스는 지난 6일 지수 관련 촬영을 위해 제공한 의상 일부를 장기간 돌려받지 못했다고 주장하며 지수의 실명을 언급해 논란이 된 바 있다.