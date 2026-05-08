[헤럴드경제=민성기 기자] 가수 바다 측이 특정 상조회사 홍보 논란에 대한 입장을 밝혔다.

8일 스타뉴스에 따르면 바다 소속사 웨이브나인 관계자는 “섭외는 외부 에이전시에서 담당한다. 해당 상조회사와 어떠한 관계가 없으며, 순서 등 구성에도 전혀 관여하지 않는다”고 밝혔다.

이어 “(주최 측이) 모객 단계에서부터 상조회사 설명회가 포함된 행사라는 걸 공지한 것으로 안다. 관객들도 해당 내용을 인지하고 참석한 것으로 알고 있다”고 설명했다.

소속사 측은 바다가 마치 관객들을 속이고 행사에 참석한 것처럼 비춰져 억울하다는 입장이다.

앞서 이날 중앙일보는 소셜미디어(SNS)에서 유명 가수의 무료 공연을 내세워 관객을 모은 뒤 상조회사 등 특정 회사의 상품 홍보에 긴 시간을 할애하는 상술이 기승을 부린다고 보도하면서 지난달 30일 서울 서초구의 한 소극장에서 열린 바다의 무료 공연을 사례로 소개했다.

매체는 450석 규모의 객석이 관객들로 가득 차자 한 상조회사 관계자가 무대에 올랐고, 상품 소개에 이어 가입신청서 배부 및 작성, 회수까지 1시간 40분 동안 상품 홍보를 이어간 뒤에야 공연이 시작됐다고 설명했다.

해당 공연은 ‘유명 가수의 무료 공연’을 내세우는 한 SNS 계정에 소개된 것으로, 바다는 해당 공연을 비롯해 5월에도 대구와 부산, 서울 등 각지에서 공연을 했거나 공연을 할 예정이다.

해당 계정은 팔로워가 8만명에 달하며, 바다 뿐 아니라 인순이, 이은미, 민경훈, 테이, 김완선 등 유명 가수들의 무료 공연을 홍보하고 있었다.

계정은 게시물을 통해 각 가수들이 전국 각지에서 여는 무료 공연을 소개하면서, 게시물 끝부분에 “본 공연은 후원사의 홍보 시간이 포함돼 있다”는 문구를 추가했다.