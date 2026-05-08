석유없는시대 친환경 에너지원 가치 여전 강원개발공사-한국동서발전-강원도 협약

[헤럴드경제(춘천)=함영훈 기자] 그간 부침은 있었지만, ‘고유가 없는 기대’, ‘석유 없는 시대’를 이끌 미래형 풍력발전의 가치는 여전히 유효하다. 강원도가 새로운 개발모델을 만들어냈다.

공공이 주도하되, 주민이 적극 참여하고 이익을 공유하는 방식이다. 동서고금 이익 창출의 고리가 발견되면 사람들의 창의성과 열정은 커진다.

강원특별자치도는 선자령, 삼양목장, 태백 바람의 언덕 등 어느 지역 보다 육상 풍력 발전이 발달해 있다.

강원특별자치도는 8일 도청 회의실에서 강원개발공사, 한국동서발전과 공공주도 육상풍력 업무협약을 체결하고, 주민참여형 이익공유 공공풍력 모델 추진을 위한 실무 협력체계를 본격 가동하기 시작했다.

이번 협약은 탄소중립과 RE100, 분산에너지 확대 등 에너지 전환 흐름에 대응하고, 강원특별자치도가 보유한 우수한 바람자원을 지역소득과 연계하기 위해 마련됐다.

육상풍력은 강원도의 대표적인 재생에너지 자원으로 꼽히지만, 주민수용성과 각종 규제, 계통연계 등 여러 과제를 함께 해결해야 하는 복합적인 사업이다.

이에 도는 공공기관 중심의 실무협의체를 구성해 입지 발굴부터 주민협의, 인허가, 계통연계, 사업화까지 공동 대응함으로써 사업 추진의 실행력과 안정성을 높여 나갈 계획이다.

이번 협약에 따라 강원특별자치도는 실무협의체 운영과 정책 방향 설정, 관계기관 협의를 총괄하고, 강원개발공사는 사업모델 설계와 사업성 분석, 주민참여형 이익공유 방안 검토를 담당한다. 또한 한국동서발전은 풍황, 경제성, 계통연계 등 기술 검토와 자문을 지원하게 된다.

심원섭 강원특별자치도 산업국장은 “이번 협약을 계기로 공공성과 투명성을 바탕으로 주민과 이익을 나누는 강원형 공공풍력 모델을 만들어 가겠다”고 말했다.

강원특별자치도는 공공주도 육상풍력 실무협의체를 중심으로 향후 도민이 체감할 수 있는 지역상생형 재생에너지 사업모델을 적극 발굴해 나갈 계획이다.

이날 협약식에는 심 국장, 정명구 강원개발공사 본부장, 김병조 한국동서발전 재생에너지처장 등 3개 기관 관계자들이 참석했다.