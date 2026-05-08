[헤럴드경제=민성기 기자] 한국을 방문한 외신 기자가 식당에서 두 차례 입장을 거절당한 경험을 공개했다.

5일(현지시간) 미국 CNN방송의 여행 전문 사이트 CNN 트래블에는 ‘외로움을 팔지 않는다: 혼밥(혼자 밥 먹기) 열풍을 달가워하지 않는 식당들’이란 제목의 기사가 게재됐다.

홍콩 출신의 여행 작가 겸 음식 평론가인 프리랜서 기자는 기사에서 평일 오후 점심을 먹으려다 식당 직원으로부터 ‘혼자는 안 된다’는 말을 들었다고 설명했다. 하루 만에 이런 일을 두 번이나 겪었다고 한다. 기자는 “혼자 여행한다는 죄를 지은 듯한 부끄러움과 당혹스러움이 느껴졌다”고 전했다.

CNN은 한국의 1인 가구 비중이 지난해 기준 36%를 넘어섰지만 혼밥 문화에 대한 인식은 여전히 부족하다고 지적했다. 특히 지난해 서울의 한 국수집이 “우리는 외로움을 팔지 않는다”는 안내문을 내걸어 논란이 됐던 사례도 소개했다.

다만 혼밥 거부 현상은 한국만의 문제는 아니라고 짚었다. 2023년 스페인 바르셀로나 일부 식당이 단체 손님 위주 운영을 이유로 1인 손님을 거절했고, 영국 리버풀에서도 혼잡 시간대 1인석 운영을 제한한 식당이 논란이 된 바 있다고 설명했다.

이처럼 혼자 밥 먹는 상황에 불안감을 느끼는 현상을 뜻하는 ‘솔로망가레포비아(Solomangarephobic)’라는 표현까지 등장했다고 전했다.

이러한 상황 속 혼밥 시장은 빠르게 성장하고 있다. 글로벌 외식 예약 플랫폼 오픈테이블에 따르면 지난해 전 세계 1인 식사 예약은 전년 대비 19% 증가해 가장 큰 폭의 증가세를 기록했다. 또 혼밥 손님은 평균 90달러를 지출하는데 이는 다른 유형의 손님들의 평균보다 54% 많은 금액이다.