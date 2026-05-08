개혁신당 인천시당 “외지인 공천 반복하며 지역 발전 외면” 중앙정치 대리전 희생양 전락 비난 송영길·김남준·박종진 공천 싸잡아 맹공

[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]개혁신당 인천시당은 8일 더불어민주당과 국민의힘의 인천 재보궐선거 공천을 강도 높게 비판하며 “양당이 인천을 버리고 중앙정치 이해관계만 앞세우고 있다”고 비난했다.

개혁신당 인천시당은 이날 논평을 통해 양당이 서로 재보궐 공천 문제를 두고 비판 공방을 벌이는 것과 관련해 “양당 모두 그런 말을 할 자격이 있는지 의문”이라며 민주당과 국민의힘을 동시에 겨냥했다.

지역 기반보다 중앙 정치 논리 우선된 공천 ‘비판’

개혁신당은 송영길 후보와 김남준 후보를 각각 인천 연수갑과 인천 계양을에 공천한 것을 두고 “지역 기반보다 중앙 정치 논리가 우선된 공천”이라고 주장했다.

특히 송영길 후보에 대해서는 “계양에서 국회의원을 하다 서울시장 도전을 위해 지역을 떠났던 인물”이라며 “다시 인천으로 돌아와 공천받는 것은 지역 발전보다 정치적 영향력 유지에만 관심을 두는 행위”라고 비판했다.

또 김남준 후보 공천과 관련해서도 “단순히 친이재명계라는 이유로 이재명 대통령의 전 지역구에 전략 공천한 것 아니냐”며 “결국 지역민보다 중앙 권력과 계파 논리가 우선된 사례”라고 주장했다.

개혁신당은 민주당의 계양 지역 정치에 대해서도 직격했다.

인천시당은 “이재명 당시 대표가 계양에 온 뒤 무엇이 발전했느냐”며 “계양 탄약고 이전 문제는 여전히 멈춰 있고 3중 규제 해제도 이뤄지지 않았으며 서울지하철 2호선과 9호선 연장도 실현되지 않았다”고 지적했다.

그러면서 “‘김포공항 이전’과 ‘수직이착륙기 시대’ 같은 비현실적 주장만 남겼다”며 “계양을은 중앙정치 상징 지역으로만 소비됐을 뿐 실질적 발전은 없었다”고 주장했다.

연고 없는 인물 공천 비난

국민의힘에 대한 비판도 이어졌다.

인천시당은 박종진 후보의 인천 연수갑 공천을 언급하며 “연수와 특별한 연고가 없는 인물을 공천했다”고 지적했다.

또 “국민의힘은 민주당을 향해 ‘중앙정치 대리전’이라고 비판하지만 정작 자신들도 같은 방식의 공천을 반복하고 있다”며 “2022년 보궐선거 당시에도 지역 기반 후보 대신 전략적 판단에 따라 공천을 진행하지 않았느냐”고 반문했다.

특히 “연수갑에는 정승연 위원장처럼 지역에서 꾸준히 활동하며 선거 때마다 득표율을 높여온 인물이 있었음에도 이를 배제했다”며 “결국 국민의힘 역시 지역 정치보다 중앙정치 논리를 앞세운 것”이라고 주장했다.

“철새 정치인 재기 무대 안돼”

개혁신당은 이번 재보궐 공천 전반에 대해 “인천을 철새 정치인들의 정치적 재기 무대로 만들고 있다”고 꼬집었다.

시당은 “양당 모두 인천 발전은 뒷전으로 밀어놓고 중앙정치 세력 확장과 당권 이해관계에만 몰두하고 있다”며 “인천은 더 이상 중앙 정치인의 경유지나 재기의 발판이 되어서는 안 된다”고 강조했다.

이어 “이번 재보궐선거를 계기로 인천 시민들이 지역 발전을 위한 진정한 지역 정치가 무엇인지 다시 판단해야 할 시점”이라며 “인천을 다시 새로운 정치의 장으로 바꿔야 한다”고 밝혔다.