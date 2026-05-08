매출 1조273억원·영업이익 358억원

[헤럴드경제=정대한 기자] 롯데웰푸드가 인도·카자흐스탄 등 해외 매출에 힘입어 1분기 실적 반등에 성공했다.

롯데웰푸드는 연결 기준 올해 1분기 영업이익이 358억원으로 전년 대비 118.4% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 8일 공시했다. 같은 기간 매출은 1조273억원으로 전년 대비 5.4% 늘었다. 1분기 영업이익률은 3.5%를 기록했다.

1분기 실적 반등의 배경에는 해외 시장의 호실적이 꼽힌다. 롯데웰푸드에 따르면 1분기 해외 법인 매출은 2705억원으로 전년 대비 18% 증가했다. 인도에서는 법인 통합 시너지로 판매 채널 확대와 주력 제품 판매량이 실적을 견인했다. 카자흐스탄에서도 현지 내수 매출과 수출 확대가 이어졌다.

미국·중국 등 주요 수출국의 거래선도 확대했다. 1분기 수출액은 전년 대비 8% 증가한 660억원으로 집계됐다. 수출과 해외법인 매출을 합친 해외매출 비중은 전제 매출의 32%까지 늘었다. 롯데웰푸드는 현재 인도와 카자흐스탄·파키스탄·벨기에 등 7개국에서 현지법인을 운영 중이다. 빼빼로를 비롯한 핵심 브랜드를 50여개국에 수출하고 있다.

수익성 중심의 경영 효율화도 성과를 냈다. 저효율 상품과 판매 채널을 정리하고, 물류 및 구매 프로세스의 효율화 작업을 지속했다. 글로벌 영역에서는 판매량 증가에 따른 고정비 감소 효과가 나타나면서 수익성 회복을 뒷받침했다.

롯데웰푸드는 중동 사태로 인한 원자재 가격 상승과 환율 변동성 등에 대비해 시장 맞춤형 전략으로 수익성 개선 흐름을 이어갈 계획이다. 국내에서는 프로야구 KBO 협업 마케팅을 본격화한다. 앞서 롯데웰푸드는 지난달 20일 빼빼로·자일리톨·꼬깔콘 등 KBO 리그 10개 구단의 심볼을 패키지에 적용한 한정판 제품을 출시했다. 빙과 성수기 수요에도 선제적으로 대응한다.

롯데웰푸드 관계자는 “핵심 브랜드의 글로벌 확산을 가속하고, 성수기 대응 마케팅을 강화해 견조한 수익성 제고 흐름을 유지할 것”이라고 말했다.