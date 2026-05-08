한-캐 정상 통화 “에너지 수급 위한 국제사회 노력 협력”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 이재명 대통령은 8일 마크 카니 캐나다 총리와 통화해 호르무즈 해협 항행의 자유 보장, 안정적인 에너지 수급을 위한 국제사회의 노력에 양국이 협력하자는 공감대를 이뤘다고 청와대가 밝혔다.

강유정 청와대 수석대변인은 이날 서면 브리핑에서 이같은 결과를 전했다.

양 정상은 먼저 지난해 10월 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 계기 개최된 한-캐나다 정상회담의 후속조치가 원만히 이행 중이라고 평가했다.

또한 양국 관계가 안보 협력을 넘어 경제, 에너지, 첨단산업, 문화를 아우르는 다방면으로 확대되고 있는 가운데 이러한 추세를 바탕으로 전략적 협력을 더욱 심화해 나가자는데 의견을 모았다.

이 대통령은 “한국에 있어서 캐나다는 핵심 우방 국가이며, 최근 국제 질서가 복잡하고 글로벌 에너지 공급망이 불안정한 상황에서 한국과 캐나다가 안보, 경제, 에너지, 핵심광물, 첨단산업 등 다양한 분야에서의 협력을 더욱 강화해 나가기를 기대한다”고 말했다.

이에 카니 총리는 “캐나다와 한국 등 중견국들이 보다 실용적인 접근 하에 연대를 강화하는 것이 중요하다”고 화답했다.

강 대변인은 “양 정상은 앞으로도 수시로 소통하면서 양국 관계를 적극 발전시켜 나가기로 했다”면서 “앞으로 다양한 분야에서 구체적이고 실질적인 성과를 얻을 수 있도록 각급에서 속도감 있게 협의해 나가기로 했다”고 했다.