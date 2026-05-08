제54회 어버이날 기념식…‘행복한 노후’ 강조 대통령 부부 어버이날 기념식 동반 참석 처음

[헤럴드경제=서영상·문혜현 기자] 이재명 대통령은 8일 어버이날을 맞이해 “부모님들의 삶을 더욱 세심하고 살뜰하게 보살피며 실질적인 제도와 지원을 거듭 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

이 대통령은 이날 대한상공회의소에서 개최된 ‘제54회 어버이날 기념식’에 참석해 이같이 말했다. 이날 행사에는 김혜경 여사도 참석했는데 대통령 부부가 어버이날 기념식에 함께 참석하는 것은 이번이 처음이다.

이 대통령은 정부가 추진하는 대표적인 노후 돌봄 서비스로 ‘지역사회 통합 돌봄’, ‘치매안심재산 관리 서비스’, 역대 최대 규모인 ‘115만 개의 노인 일자리’ 등을 언급하며 “한평생을 헌신한 아버님 어머님들이 걱정 없이 행복한 노후를 누릴 수 있어야 한다”고 강조했다.

‘어버이! 그 사랑의 날개로, 우리라는 꽃을 피웠습니다’는 주제로 열린 이날 기념식에는 효행을 실천한 유공자, 독거 어르신 등 230여 명이 참석했다.

특히 이날 행사에는 경북 문경과 전북 김제에서 발생한 화재 사고 수습 과정에서 안타깝게 운명을 달리한 순직 경찰‧소방 공무원의 부모님이 참석해 눈길을 끌었다.

이 대통령은 “따뜻한 마음을 나눠야 할 어버이날, 만나지 못할 가족을 그리워하며 아파하고 계신 분들이 있다”면서 “국가가 ‘자식 된 도리’와 책임을 다하고 끝까지 곁을 지키겠다는 의지를 담아 오늘 유가족 여러분께 카네이션을 달아드렸다”고 말했다.

국가를 위한 희생에 대해 끝까지 감사와 존경, 예우를 다하겠다는 이 대통령의 국정철학을 실천하고 국가가 자식된 도리를 다하겠다는 뜻을 담은 것이다.

이와 함께 이 대통령은 이날 오전 페이스북을 통해 “부모의 일방적 희생에 기대는 사회가 아니라 국가와 공동체가 함께 책임지는 ‘국민이 행복한 나라’로 나아가겠다”며 어버이날 메시지를 내놓기도 했다.

이어 “한 사람의 부모는 자식 숫자만큼의 세상을 짊어지고 살아간다. 두 아이의 아버지가 되고서야 비로소 실감하는 일”이라고 말했다.

또 “아무 조건 없이 등을 내어주고, 넘어질 때마다 다시 일으켜 세워주며 자식의 내일을 위해 자신의 오늘을 접어두었던 시간들. 그 묵묵한 헌신 위에 오늘의 대한민국이 서 있다”고 의미를 부여했다.

이 대통령은 계속해서 “사랑하는 내 자식들에게 지금보다 더 나은 세상을 물려주고자 했던 간절한 마음은 이 나라의 뿌리이자 번영과 성장의 원동력”이라며 “부모님의 어깨 위에 놓인 삶의 무게를 덜어드릴수록 대한민국이 진정한 선진국을 향해 한 발 한 발 나아갈 수 있을 것”이라고 밝혔다.

이어 “한 아이의 탄생과 돌봄이 온전한 기쁨으로 꽃피울 수 있어야 한다”면서 “한평생을 헌신한 부모님들이 걱정 없이 행복한 노후를 누릴 수 있어야 한다. 모두가 내일의 삶을 긍정하며 더 나은 미래를 꿈꿀 수 있다”고 덧붙였다.