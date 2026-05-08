8일 민관협력 논의기구로 출범식 및 제1차 회의 개최 행안부, 전라남도·광주광역시와 협약 체결

[헤럴드경제=이태형 기자] 행정안전부는 8일 광주 국립아시아문화전당에서 전라남도·광주광역시와 ‘전남광주통합특별시’ 출범을 위한 ‘전남광주통합특별시준비위원회’ 출범식과 제1차 회의를 개최했다고 밝혔다.

준비위원회는 통합특별시 출범 전까지 전남도와 광주시 사이의 공식 협의 기구인 ‘시도 정책협의체’에서 조율이 어려운 안건 등을 중립적인 시각에서 논의하고 조정하는 역할을 맡는다.

위원회는 전남도·광주시·행안부에서 추천한 지방행정과 도시개발, 경제산업 등 분야별 전문가인 14명의 민간위원과 당연직 정부위원 3명을 포함하여 총 17명으로 구성되며, 출범 이후 6월까지 전남도와 광주시에서 정례적으로 회의를 개최할 방침이다.

세 기관은 준비위원회의 심의 결과가 앞으로 통합특별시와 관련된 정책에 충실히 반영되도록 적극적으로 협력하기로 했다.

민간위원 위촉장 수여와 함께 열린 제1차 회의에서는 그간 통합특별시 추진경과와 출범 준비상황, 준비위원회 개요와 운영방안이 보고됐고, 위원장 선출과 함께 준비위원회 목적, 기능 등을 담은 운영세칙이 심의됐다.

출범식에 이어 진행된 업무협약식에는 김영록 전남도지사, 강기정 광주시장, 김태균 전남도의회 의장, 서용규 광주시의회 부의장(의장 직무대리), 김민재 행안부 차관이 각 기관을 대표해 서명했다.

윤호중 행안부 장관은 “역사상 최초의 광역행정 통합인 통합특별시는 수도권 일극체제, 지역 소멸위기를 극복하는 5극 3특 지역 균형발전의 구심점이 될 것”이라며 중앙정부와 지방정부가 원팀이 되어 출범 준비에 만전을 기하겠다”고 밝혔다.