[헤럴드경제=박병국 기자]오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 신통기획 2.0이 착착개발을 베꼈다는 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 측 주장에 대해 “10년 정도 영업을 했던 원조 갈비탕 집 옆에 신장 개업을 하면서 자기가 더 원조 갈비탕 집이라고 간판을 내거는 것과 똑같은 아주 비양심적인 행동”이라고 꼬집었다.

오 시장은 8일 디지털동행플라자 은평센터에서 기자들과 만나 “먼저 한 제도가 나중 나온 제도를 베끼는 법도 있나”며 이같이 말했다. 정 후보 측은 전날 오 후보가 발표한 공약에 대해 “‘신통기획(신속통합기획) 2.0’은 ‘신속하게 통째로 베껴간 공약’”이라고 강하게 비판한바 있다. 오 후보가 전날 발표한 주택공약에는 인허가 절차를 줄이는 ‘쾌속통합’ 등의 내용이 담겼다.

오 후보는 이어 “기가 막힐 따름”이라며 “신속 통합 기획이 제 임기 5년 동안 꾸준히 진행돼 왔다는 것을 모르는 서울 시민은 안 계신다”며 “뒤늦게 한 두 달 전에 착착 개발이라는 이름을 붙여 놓고 그 착착 개발이 먼저 있었던 것처럼 제가 착착개발을 베꼈다고 하는 걸 어떻게 해석해야 되나”고 말했다. 그러면서 “일을 하다 보면은 상대방이 얘기한 것 중에 겹치는 부분을 이야기하는 경우가 보통 있다”며 “그렇다고 해서 그중에 아주 극히 일부일 것”이라고 말했다.

오 시장은 “선거전 초기에 경선 단계에서는 민주당 후보들이 이구동성으로 ‘신통 기획은 신통치 않다 ’이런 얘기들을 많이 했었다”며 “뒤늦게 착착 개발이라는 네이밍을 해서 신통 기획을 따라하기 시작했다”고 말했다.