김관영 “도민여러분과 공직자·공무원들에게 고개 숙여 감사”

[헤럴드경제=양대근 기자] 무소속으로 전북특별자치도지사 선거에 출마한 김관영 예비후보가 내란 방조 혐의와 관련해 무혐의 처분을 받은 가운데 김 예비후보는 “그동안 묵묵히 지켜봐 주신 도민여러분과, 특검조사라는 수치를 감내해 준 공직자, 짓밟힌 명예를 참아내고 따라와 준 5000여 공무원들에게 고개 숙여 감사드린다”고 강조했다.

8일 김 예비후보는 전북도의회 브리핑룸에서 기자회견을 갖고 “권창영 2차 종합특별검사팀이 본인에게 제기됐던 내란 방조혐의에 대해 혐의가 없다는 통보서를 전날 밤 전해왔다”면서 이같이 밝혔다.

특검은 통보서를 통해 내란부화수행과 직권남용권리행사방해, 직무유기 등 3개항의 고발죄명 모두 증거불충분을 이유로 혐의없음을 적시했다.

김 예비후보는 “내란 동조는 없었고, 전북도청 폐쇄도 없었으며 계엄에 동조한 사실 또한 결코 없었다”며 “저는 법과 절차에 따라 성실히 조사에 임했고, 오늘 진실이 확인됐다”고 말했다. 하지만 그는 “이 문제는 저 김관영 개인의 억울함만으로 끝날 일이 아니다”라며 책임 규명에 나설 것임을 분명히 했다.

이어 “선거를 위해 내란몰이에 나서고, 성실한 공무원들을 의심의 시선 앞에 세운 것은 단순한 선거 공방이 아닌 전북도정에 대한 모욕이자, 전북 공직자에 대한 모욕이었으며, 민주주의를 지켜온 우리 전북도민을 모욕한 정치적 폭거였다”며 배경을 설명했다.

그는 민주당 전북지사 후보로 선출된 이원택 후보를 향해서도 “선거를 위한 내란프레임으로 도민을 모욕한 책임을 어떻게 질 것인지 즉각 도민 앞에 답을 내놔야 할 것”이라고 압박했다.

한편 김 예비후보와 이 후보는 지난 3월 9일과 12일 각각 “정치생명을 걸고 사실 규명에 나서겠다”고 공언했다. 김 예비후보는 지난달 30일 특검조사를 마친 뒤 “정치인이 한번 뱉은 말은 책임을 질 줄 알아야 한다”며 “특검에서 혐의가 인정된다면 정계은퇴할 것”이라고 선언한 바 있다.