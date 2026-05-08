독산동에 약 209평 규모 ‘에이스스퀘어 금천점’ 오픈 로얄에이스·에이스 헤리츠·스트레스리스 등 프리미엄 제품 전시 G밸리 직장인·서남권 가족 고객 겨냥한 체험형 매장 확대

[헤럴드경제=홍석희 기자] 에이스침대가 서울 금천구 독산동에 대형 프리미엄 체험형 매장 ‘에이스스퀘어 금천점’을 열었다. 온라인 구매가 늘어난 가구 시장에서도 고가 매트리스는 직접 누워보고 고르는 수요가 큰 만큼, 서남권 주거·업무 상권을 겨냥한 체험형 매장 전략을 강화하고 있다.

에이스침대는 서울 금천구 독산동에 지상 5층, 약 209평 규모의 ‘에이스스퀘어 금천점’을 오픈했다고 8일 밝혔다.

신규 매장은 금천구 주거지와 상권이 밀집한 독산동에 자리했다. 가산·구로 디지털단지인 G밸리와 가깝고, 서남권 주요 도로인 시흥대로와 맞닿아 있다. 평일에는 퇴근길 직장인, 주말에는 가족 단위 고객이 방문하기 쉬운 입지라는 설명이다.

매장에는 에이스침대의 프리미엄 매트리스 ‘로얄에이스’를 비롯한 주요 매트리스 라인업이 전시됐다. 체험존은 실제 집 안 분위기와 비슷하게 조도를 조절해 고객이 수면 환경을 가정하며 제품을 비교할 수 있도록 구성했다. 매장 매니저가 고객 체형과 수면 스타일, 홈스타일링 취향을 반영해 제품을 제안하는 큐레이션 서비스도 제공한다.

층별 쇼룸에서는 에이스침대의 대표 제품과 신제품을 함께 볼 수 있다. 벽체 인테리어를 적용해 신혼부부 수요를 겨냥한 ‘아르코’, 천연가죽 헤드보드에 기대어 쉴 수 있는 ‘아비오’, 트윈 구성이 가능한 ‘노벨라’ 등이 대표적이다. 자녀와 함께 사용하는 패밀리 침대 ‘BMA 1150’, 공간 활용에 초점을 맞춘 ‘BMA 1086’ 등도 전시됐다.

프리미엄 제품군도 강화했다. 에이스스퀘어 금천점은 최고 사양 매트리스 브랜드 ‘에이스 헤리츠’ 존을 운영한다. 노르웨이 에코르네스사의 리클라이너 브랜드 ‘스트레스리스’ 존도 함께 마련해 침대와 가구를 한 공간에서 살펴볼 수 있도록 했다.

침대업계에서는 최근 체험형 매장의 중요성이 커지고 있다. 매트리스는 가격대가 높고 개인별 체감 차이가 큰 제품인 만큼, 실제 체험과 상담이 구매 결정에 영향을 미치는 대표 품목으로 꼽힌다. 에이스침대가 서울 서남권에 대형 매장을 낸 것도 직장인과 신혼부부, 가족 단위 고객을 동시에 겨냥한 행보로 풀이된다.

에이스침대는 신규 매장 방문 고객을 대상으로 사은 행사를 진행하고 있다. 오는 6월 7일까지 진행되는 ‘Make Your Bed’ 프로모션을 통해 구매 등급에 따른 침구 세트도 증정한다. 예비부부는 전용 멤버십인 ‘에이스 웨딩멤버스’를 통해 추가 혜택을 받을 수 있다. LG전자 베스트샵 프로모션 연계 구매와 네이버페이 결제 포인트 적립 혜택도 제공된다.

에이스침대 관계자는 “에이스스퀘어 금천점은 인근 고객들이 일상 속에서 편안하게 방문해 프리미엄 수면 환경을 체험할 수 있도록 구성했다”며 “매장을 방문해 내 몸에 가장 편안한 침대를 찾아보길 바란다”고 말했다.