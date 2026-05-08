3년 연속 쾌거…‘DJBIC’ 코리아 지수도 포함 정보 보안, 안전 보건, 환경 경영 등 성과

[헤럴드경제=고재우 기자] 엔씨가 환경·사회·지배구조(ESG) 지수에서 높은 평가를 받았다. 특히 정보 보안, 안전 보건, 환경 경영 등에서 상위 10% 이내 성과를 거둔 것으로 나타났다.

엔씨는 S&P 글로벌이 발표한 ‘2026 다우존스 베스트 인 클래스 지수(DJBIC) 아시아 퍼시픽’에 3년 연속 편입됐다고 8일 밝혔다. 국내 게임 기업 중에서는 유일하게 아시아 퍼시픽과 코리아 지수 모두에 이름을 올리기도 했다.

DJBIC는 S&P 글로벌이 기업의 경제적 성과와 지속가능성 성과를 평가해 매년 발표하는 지수다. 아시아 퍼시픽 지수에는 아시아·태평양 지역 시가총액 상위 600개 기업 중 상위 20% 기업들이 포함된다. DJBIC 코리아 지수에는 국내 상위 200개 기업 중 상위 30%가 선정된다.

이번 평가에서 엔씨는 정보보안 및 개인정보보호 ▷인적 자원 관리 ▷안전 보건 ▷환경 경영 등 주요 ESG 영역에서 상위 10% 이내의 성과를 거뒀다. 특히 ▷환경 정책 및 관리 프로그램 ▷투명한 인적자원 정보 공개 ▷기업 윤리 정책 등에서 전년 대비 높은 평가를 받았다.

올해 글로벌 ESG 평가에서도 엔씨는 성과를 이어가고 있다. ‘2026 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) ESG 평가’에서 최상위 등급인 AAA등급 획득했고, ‘서스테이널리틱스 2026 ESG 리스크 평가’에서 ‘인더스트리 ESG 리더(Industry ESG Leader)’와 ‘지역 ESG 리더(Regional ESG Leader)’ 등으로 선정됐다.

구현범 엔씨 최고운영책임자는 “엔씨가 ESG 경영을 실천해 온 노력과 성과를 인정받고 있다”며 “앞으로도 ESG 경영을 더욱 강화해서 고객과 해외 투자자의 신뢰를 공고히 해 나갈 것”이라고 말했다.