‘진밀면’ 누적 판매량 500만개 돌파
영남권 중심 입소문…로컬 미식 열풍
[헤럴드경제=정대한 기자] 오뚜기 ‘진밀면’이 출시 54일 만에 누적 판매량 500만개를 돌파했다고 8일 밝혔다.
지난 3월 16일 출시된 진밀면은 쿠팡 선런칭에서 완판을 기록하며 초반부터 화제를 모았다. 이후 오프라인 판매가 본격화되면서 부산·울산·경남 등 영남권을 중심으로 ‘부산 현지의 맛을 잘 구현했다’는 입소문이 퍼졌다.
밀면 특유의 부드러우면서도 쫄깃한 식감을 구현하기 위해 고구마 전분과 감자 전분을 배합했다. 기호에 따라 비빔과 물 두 가지 방식으로 즐길 수 있는 2-Way 조리법도 호응을 얻고 있다. 비빔 조리 시 감칠맛을 높이는 ‘비법소스’, 찬물에도 잘 풀리는 분말 형태의 ‘비법육수스프’, 여기에 ‘고소한 풍미유’를 더했다.
오뚜기는 영남 지역의 주요 거점을 순회하는 진밀면 푸드트럭을 운영하며 접점을 넓히고 있다. 오뚜기 관계자는 “앞으로도 지역 특색이 담긴 미식 경험을 제공하겠다”고 말했다.
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