‘디지털자산과 미래 금융’ 주제 강연 임직원 직무 경험 및 커리어 조언 공유

[헤럴드경제=김광우 기자] 디지털자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무는 임직원들이 직접 참여한 대학생 및 청년 세대를 대상 디지털자산 특강 ‘업클래스(UP Class)’를 개최하고, 국내 대학 순회에 나선다고 8일 밝혔다.

‘업클래스’는 디지털자산 이해도를 높이기 위해 두나무가 기획한 세대별 맞춤형 교육 프로그램이다. 이번 업클래스는 지난해 경제·과학기술 분야 전문가들과 함께했던 특강에 이어, 업비트 현직자의 이야기를 직접 듣고 싶다는 청년들의 의견을 반영해 기획됐다.

올해는 두나무 임직원들이 직접 강연자로 나서 국내 대학을 순회하며 디지털자산 시장의 생생한 현장 경험과 전문 지식을 공유한다.

행사의 메인 프로그램인 ‘디지털자산 특강’에서는 두나무 임직원이 ‘디지털자산과 미래 금융 인사이트’를 주제로 강연을 펼친다. 이어지는 ‘커리어 토크’ 세션에서는 각 학교 동문 선배들로 구성된 두나무 임직원의 생생한 실무 이야기와 직무 준비 과정에 대한 조언이 이어질 예정이다.

이번 업클래스 캠퍼스는 오는 12일 중앙대학교를 시작으로 ▷고려대(13일) ▷연세대(14일) ▷한양대(19일) ▷성균관대(21일) ▷서울대(26일) 등 서울 소재 6개 대학 캠퍼스에서 진행된다.

참가비는 무료다. 사전 신청을 통해 선착순으로 참여할 수 있다. 참가자 전원에게는 업비트 굿즈 등 기념품이 제공되며, 추첨을 통해 ▷에어팟 ▷비트코인 기프트 카드 ▷네이버 상품권 ▷업비트 피자데이 세트 등 경품이 증정된다.

오경석 두나무 대표는 “미래 금융의 주역인 청년들이 디지털자산 산업을 올바르게 이해하고, 실무 전문가들과의 만남을 통해 진로 탐색에 실질적인 도움을 얻길 바라는 마음에서 이번 행사를 준비했다”며 “앞으로도 건전한 디지털자산 생태계를 조성하기 위한 교육 활동을 지속적으로 이어갈 것”이라고 말했다.

한편 두나무는 지난해 9월부터 ‘업클래스’의 시니어 특화 과정 ‘업클래스 시니어’도 운영하고 있다. 업클래스 시니어는 디지털자산에 대한 이해를 중심으로 재무관리, 투자관리, 절세 및 상속·증여 등 은퇴 이후 자산관리에 실질적인 도움을 주는 내용으로 구성돼 있다. 3월까지 총 148회차 교육이 진행됐으며, 누적 인원은 2570명에 달한다.