5월 9일 수원월드컵경기장 대구FC전서 진행 권혁민 대표 시축 등 다양한 행사 마련 4월 MVP 홍정호 선수 시상 BMW X5 등 BMW 인기 차종 전시

[헤럴드경제=서재근 기자] 종합 자동차 서비스 기업 도이치 모터스가 오는 9일 수원월드컵경기장에서 열리는 수원삼성블루윙즈와 대구 FC의 홈경기를 맞이하여 ‘도이치 모터스 브랜드 데이’를 개최한다고 8일 밝혔다.

이번 행사는 수원삼성블루윙즈가 오랜 기간 쌓아온 공고한 파트너십을 기념하고, 경기장을 찾은 축구 팬들과 도이치 모터스 고객들에게 특별한 브랜드 경험을 선사하기 위해 기획됐다는 게 회사 측의 설명이다.

행사는 권혁민 도이치 모터스 대표의 인사말과 시축을 시작으로, 팬들이 직접 투표하고 도이치 모터스가 시상하는 ‘4월의 MVP’ 시상식이 진행될 예정이다. MVP 수상자로는 홍정호 선수가 선정됐다.

아울러 경기장 외부 중앙광장에는 도이치 모터스가 수원 삼성 이정효 감독에게 전달한 BMW X5를 비롯해 인기 차종을 직접 경험할 수 있는 전시 행사가 마련된다.

이 외에도 도이치 모터스는 임직원 160여 명을 위한 대규모 초청 프로그램을 가동한다.

권혁민 도이치 모터스 대표는 “수원삼성블루윙즈와 함께 매년 더욱 발전된 형태의 브랜드 데이를 선보일 수 있어 뜻깊게 생각한다”며 “단순한 후원을 넘어 팬들과 직접 소통하고 즐거움을 나누는 이번 행사를 통해 도이치 모터스가 추구하는 역동적인 에너지와 독보적인 브랜드 가치가 잘 전달되길 바란다”고 말했다.

한편, 구단은 브랜드 데이를 맞아, 경기장 내 13종의 브랜딩을 적용한다. 팬들에게 강력한 브랜드 메시지를 전달하기 위해 2층 관중석 코너 배너를 포함하여 ‘빅버드(수원월드컵경기장)’ 전역을 도이치 모터스와 수원삼성의 상징색인 푸른색으로 물들일 예정이다.