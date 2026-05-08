5월 9일~6월 30일 전국 전시장서 진행 필랑트·그랑 콜레오스 하이브리드 시승 시승 고객 대상 추첨 경품 제공

[헤럴드경제=서재근 기자] 르노코리아가 오는 9일부터 6월 30일까지 르노코리아 하이브리드 전 차종을 경험할 수 있는 ‘헬로우, 하이브리드 이테크’ 캠페인을 운영한다고 8일 밝혔다.

이번 행사는 필랑트, 그랑 콜레오스 하이브리드 모델에 관심 있는 고객을 대상으로 전국 르노코리아 전시장에서 진행된다.

르노코리아는 캠페인 진행 기간 내 필랑트, 그랑 콜레오스 하이브리드 시승 완료한 고객을 대상으로 추첨을 통해 ▷오즈모 액션캠(2명) ▷GS칼텍스 주유 상품권(30명) ▷루메나 휴대용 무선 선풍기(100명) 등 경품을 증정한다.

르노코리아 하이브리드 이테크는 르노의 진보된 전동화 기술 노하우가 집약된 가장 전기차에 가까운 하이브리드 시스템으로, 주행 시 스스로 충전하는 전기 모터로 충전 부담 없는 스마트 드라이빙 구현한다.

특히, 도심 주행 시 최대 75%까지 ev 모드로 주행 가능, 동급 최고 수준의 복합 연비(그랑 콜레오스 15.7㎞/ℓ, 필랑트 15.1㎞/ℓ)를 갖췄다

하이브리드 모델의 판매량 상승세도 뚜렷하다. 실제 4월 전체 내수 판매량 가운데 하이브리드 모델은 전체의 87.6%인 3527대가 팔리며 실적을 견인했다.

한편, 르노코리아는 이번 캠페인과 함께 5월 가정의 달 맞이 전시장 특별 시승 이벤트와 전국 순회 로드쇼 ‘르 보야지’를 병행해 고객 경험을 확대한다.

르 보야지 르노 전국 로드쇼는 5~6월 두 달간 주말 및 주요 연휴 기간 동안 대전, 광주, 대구, 부산을 순회하는 방식으로 진행되며 ▷R:아케이드 게임 ▷포토존 ▷가챠 이벤트 등을 비롯해 그랑 콜레오스와 필랑트 전시 및 시승, 더 오리지널 MD존, 영업 상담존까지 다양한 프로그램을 한 공간에서 즐길 수 있도록 구성됐다.

르노코리아 관계자는 “고객과의 접점을 확대할 수 있는 핵심 상권과 광장형 공간을 중심으로 르노의 감각과 프렌치 무드를 가까이에서 경험할 수 있는 도심형 브랜드 프로모션으로 기획했다”고 설명했다.